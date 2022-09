Helsingfors tar emot hundra omhändertagna ukrainska barn

På tisdag beslutar social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors om hur staden ska ta emot 100 ukrainska barn i höst. ”Tidsplanen är exceptionellt brådskande och antalet barn som ska placeras är stort, och behoven är speciella”, heter det i beredningen.

Det är Ukraina som bett EU-länderna om hjälp. Barnen är omhändertagna i Ukraina och de ukrainska myndigheternas beslut om vårdnaden gäller också internationellt, enligt internationella avtal.

Det innebär att de ukrainska barnen omfattas av den finska barnskyddslagen direkt när de anländer till Finland.

I Finland är det Helsingfors som har ansvaret för att organisera familje- och anstaltsvård för barn vars föräldrar inte bor i Finland.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar på tisdag hur omvårdnaden i Finland ska arrangeras. Det handlar om en direktupphandling av tjänster hos organisationer som staden jobbat med tidigare, som Diakonissanstalten och Rädda Barnen.

Barnens behov ska inledningsvis utvärderas i två veckor. Efter det ska de bo i familjehem eller vårdhem.

Staden har redan utrett kostnaderna för det hela genom att be om prisuppskattningar av de olika organisationerna. Priset per dygn och barn för de inledande två veckorna varierar mellan 450–700 euro. Efter det behöver barnen olika slag av vård och boende, till ett pris mellan 340 och 450 euro, heter det i beredningen. Den totala kostnaden väntas bli 16 miljoner euro per år.

Staten kommer att ersätta Helsingfors stad för kostnaderna. 20 miljoner euro har reserverats för ändamålet i statsbudgeten för i år och nästa år.