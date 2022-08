Fler explosioner på Krim

Explosionerna på Krimhalvön ska ha ägt rum i torsdags på Belbekflygplatsen norr om Sevastopol. Den ryska sidan hävdar samtidigt att man skjutit ner en ukrainsk drönare.

Under veckan har flera explosioner inträffat på Krim, som Ryssland olagligen annekterade 2014. Ukrainska företrädare har låtit förstå att man ligger bakom explosionerna men har inte sagt det rakt ut.

Det finns också ryska uppgifter om att man skjutit ner en drönare nära Kertjbron mellan Krim och Ryssland under torsdagskvällen, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

Guterres till Odessa

Under fredagen åker FN:s generalsekreterare António Guterres vidare mot den ukrainska hamnstaden Odessa efter sitt besök i Lviv i västra Ukraina. Odessa är en av tre ukrainska hamnar som omfattas av spannmålsexportavtalet som ingåtts med Ryssland.

Därefter ska Guterres åka vidare till turkiska Istanbul för att besöka det samordningsorgan som har till uppgift att övervaka exportavtalet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tog i torsdags emot såväl Guterres som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för möten i Lviv.

Oro för kärnkraftverk

Efter mötet uppmanade Zelenskyj FN att säkerställa säkerheten vid det ryskockuperade kärnkraftverket i Zaporizjzja. Oron är stor för att något ska hända vid kärnkraftverket – antingen en olycka eller någon form av militär operation.

Den ukrainska försvarsunderrättelsetjänsten har varnat för att Ryssland planerar att iscensätta en olycka eller "provokation" på kärnkraftverket. Underrättelsetjänsten säger sig också ha information om att vissa anställda vid det statliga ryska kärnkraftsbolaget Rosatom inte ska infinna sig vid kraftverket under fredagen.

Med tanke på antalet vapen som finns inne på kärnkraftverkets område och tidigare beskjutning, finns det en stor risk för en attack vid anläggningen, skriver underrättelsetjänsten på sin sajt.