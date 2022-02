Estonia höstens stora dramasatsning på C More

C Mores storsatsning Estonia blir den största tv-serie som någonsin producerats i Finland.

C Mores nya originalserie Estonia baserar sig på utredningsrapporter och handlar om Estoniakatastrofen och utredningen som följde i Finland, Sverige och Estland. I serien kommer det även att ingå scener av Estonias förlisning och räddningsarbetet.

Seriens huvudmanusförfattare är Miikko Oikkonen som tidigare bland annat skrivit Sorjonen. Regissörer är Snabba cash-regissören Måns Månsson och Sorjonen-regissören Juuso Syrjä.

Estonia blir den dyraste serien som någonsin producerats i Finland, och den är en finsk, svensk och estnisk samproduktion som fått betydande internationell finansiering. Budgeten är närmare 15 miljoner euro.

"Vi funderade länge på ett lämpligt ämne för en storserie på C More. Vi beslöt oss för att utveckla en serie om Estonia tillsammans med produktionsbolaget Fisher King. Den tragiska Estoniaolyckan är ett ämne som intresserar en stor publik i både Finland och andra länder. Vi tror starkt att serien kommer att väcka stort intresse ute i världen", säger innehållschef Marko Karvo på MTV/C More i ett pressmeddelande.

Inspelningarna inleds i maj för att pågå till hösten. Premiären är planerad till slutet av året.

Passagerarfärjan Estonia som avgick från Tallinn till Stockholm förliste en stormig natt på Östersjön den 28 september 1994. I olyckan omkom 852 personer, till största delen svenskar och estländare. Sjöbevakningen i Finland ledde räddningsarbetet där bara 137 personer räddades.