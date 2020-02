Byggarbetare dog då arena i S:t Petersburg plötsligt rasade samman

Lokaltidningen Fontanka fångade händelseförloppet på film.

Ett rivningsarbete på en gammal arena i S:t Petersburg fick ett tragiskt slut under fredagen. Tanken var att under kontrollerade former plocka ner arenataket, men något gick allvarligt fel.

Under arbetets gång rasade taket plötsligt in och drog samtidigt ner hela byggnaden.

Hela händelsen filmades med drönare av den lokala nyhetssajten Fontanka, som var på plats för att bevaka rivningen.

På Fontankas film (känsliga tittare varnas) ser man hur en rivningsarbetare försöker ta sig i säkerhet då han inser att hela byggnaden är på väg ned.

Mannen hoppar mot en hängande lyftkranskorg, men dras med i raset. Räddningstjänsterna har bekräftat att mannen omkom. En olycksutredning har också inletts.

Arenan, som går under namnet S:t Petersburgs sport- och konsertkomplex, invigdes 1980 och skulle delvis rivas inför ett omfattande nybygge.

Den nya arenan är tänkt att bli ishockeyklubben SKA S:t Petersburgs nya hemmahall. Den ska också vara en av två spelplatser då ishockey-VM ordnas i S:t Petersburg 2023.

Genom åren har SKK-arenan stått värd för ett antal stora konserter med band och artister som Lady Gaga, Iron Maiden, Metallica och Muse.