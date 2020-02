Busslinjerna på Drumsö dras om

Busslinjerna på Drumsö förnyas i augusti. Bland annat uppstår den nya linjen 22 som åker inom Drumsö.

Från och med augusti har Drumsöborna tre förnyade linjer till sitt förfogande – 20, 21 och 22.

De största ändringarna gäller busslinje 21 som i fortsättningen kommer att köra rutten Drumsö metrostation – Hallonnäs – Gräsviken – Kampen.

Det lär vara en välkommen ändring för många Hallonnäsbor som miste sin direkta förbindelse till Kampen i och med att busslinjerna inom Drumsö drogs om då västmetron öppnade.

Rutten för linje 21 görs samtidigt något rakare, vilket enligt Helsingforsregionens trafik HRT gör resorna från Drumsös södra spets till metrostationen, Gräsviken och Kampen snabbare.

Även linje 20 förändras. Ändhållplatsen i centrumändan flyttas från Sandviken till Rödbergen. Enligt HRT försäkrar det här förbindelsen till skolorna i södra Helsingfors, till exempel Grundskolan Norsen.

Från och med augusti kör även den nya busslinjen 20B från Enåsen till Drumsös metrostation.

En annan ny linje är busslinjen 22 som trafikerar inom Drumsö – från Enåsen till Hallonnäs. Syftet med linjen är att förstärka förbindelserna inom Drumsö, enligt HRT.

Det som ligger till grund för förnyelserna är den respons HRT fått av Drumsöborna efter de senaste busslinjeändringarna, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De nya busslinjerna har tagits fram utifrån Drumsöbornas önskemål, som HRT samlat in under processens gång. Invånarna har kunnat höra av sig till planerarna bland annat i HRT:s blogg och under invånarkvällar.