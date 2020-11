Burger King gör reklam – för McDonalds

Coronapandemin har slagit hårt mot snabbmatsrestauranger. Det får konkurrenter att ta till udda grepp för att locka tillbaka kunderna.

Hamburgerkedjan Burger King i Storbritannien, där regeringen nyligen aviserat en ny nedstängning av samhället, gör därför reklam – för McDonalds.

"Vi trodde aldrig att vi skulle säga det här heller", skriver företaget på Twitter.

Därefter nämns i inlägget en rad snabbmatskedjor som KFC, Subway, Pizza Hut och Taco Bell.

"Restauranger med tusentals anställda behöver verkligen ditt stöd för tillfället", skriver Burger King och påminner om alternativen att beställa hem mat, via take away eller drive through.

I lördags, efter skenande smittspridning, meddelade premiärminister Boris Johnson att England till stora delar stängs ned igen, mellan den 5 november och den 2 december.

Nedstängningen innebär att restauranger och pubar stängs men avhämtning av mat är fortsatt tillåten.