Bulgariens gräns pressat av migranter – sänder soldater

Bulgarien har sänt 350 soldater till gränsen mot Turkiet för att där hjälpa polisen att hantera det ökande antalet migranter som vill in i EU.

– Soldater har i dag anlänt till den bulgarisk-turkiska gränsen för att där stötta gränspolisen, sade försvarsminister Georgi Panayotov till bulgarisk tv på måndagen.

Hittills i år har mer än 6 500 människor illegalt tagit sig in i Bulgarien, vilket är tre gånger så många än de som hade tagit sig in det östeuropeiska landet under samma period förra året, enligt Bulgariens inrikesministerium.

Bulgariens gräns är också en av EU:s externa gränser och många asylsökande – från i första hand Afghanistan och Mellanöstern försöker ta sig in i EU den vägen.

Bulgariens cirka 250 kilometer långa gräns mot Turkiet markeras av ett delvis skadat taggtrådsförsett stängsel. I augusti i år enades landets parlament om att sända mellan 400 och 700 soldater till gränserna mot Grekland och Turkiet, främst för att hjälpa till att bygga stängsel.

Bulgarien är en av EU:s fattigaste nationer och landet har aldrig tagit emot särskilt många människor som söker asyl.