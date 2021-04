Caterina Stenius analyserar (HBL 3.4) på ett intressant sätt det judiska påskfirandet utifrån texter ur Hagadan som läses under första (och andra) kvällen av Pesach-festen. Hon ger även exempel på olika tolkningar av ursprunget till ordet påsk som förekommer för första gången i Bibeln i början av 2. Moseboken. Men att den judiska Pesach-festen "lånat den kristna påsken sitt namn" kan diskuteras. Konciliet i Nikea bröt år 325 med den judiska påsktraditionen i allt förutom namnet i enlighet med sin maxim "men icke med judarna".

Det hebreiska ordet "Pesach" (ח סַ פֶּ) blev "pascha" på grekiska och "pascua" på vulgärlatin. Det ligger världar mellan innehållet i den judiska Pesach-högtiden och den kristna påsken. Medan judarna firar friheten från träldomen firar de kristna död och uppståndelse.

Den judiska Pesach-festen firas till minnet av exodus, judarnas uttåg ur Egypten från träldom till frihet. Jesus och hans lärjungar satte sig för drygt 2 000 år sedan vid solnedgången till bords för att påbörja Pesach vid det traditionella Seder-bordet. Att detta inte blev den sista måltiden bevisas av att samma tradition uppbärs av judarna överallt i världen till dags dato.

Seder är hebreiska och betyder ordning. Ceremonin kring Sederbordet följer en noggrant utarbetad pedagogisk ordning som slipats under århundraden. I centrum för denna ordning står berättelsen – på hebreiska Hagada – om uttåget ur Egypten i vars genomläsning alla vid bordet deltar.

Stenius klargjorde genom ett flertal citat att den primära bibliska källan till det judiska folkets uppkomst hittas ordagrant i de första kapitlen av 2. Moseboken – Exodus på latin. Israels barns träldom i Egypten börjar med orden "Och det uppstod en ny kung över Egypten, som inte (längre) kände Josef" (2. Mos. 1:8).

Stenius lyfte också med rätta upp en av de mest centrala bibliska verserna inom judendomen: "För att du skall kunna berätta i öronen på dina barn och barnbarn allt jag vräkt över Egypten och alla tecken jag gjort bland dem" (2. Mos. 10:2).

Men "äger allt rum för berättelsen skull", som Caterina Stenius skriver? Eller ligger det något djupare och mer bestående i berättelsen om uttåget ur Egypten?

Berättelsetraditionen (Agadot, Hagadot) är en del av den muntliga traditionen (lagen) inom judendomen, starkt förankrad i den rabbinska judendomen som uppstod under århundraden efter förstörelsen av Templet i Jerusalem. Berättelserna är instrument för att överföra fundamentala lärdomar inom judendomen eller för att klarlägga verser i den judiska Bibeln (Tanach). Men det verkligt viktiga är inte, som Stenius skriver, "hur man bäst kan berätta historien", utan vad historiens innehåll, budskap är. Ju intressantare berättelsen är, desto större pedagogisk genomslagskraft har den. Men berättelsen är aldrig ett självändamål utan alltid bara ett medel. Det är inte fråga om "hur man bäst kan berätta historien" utan hur man bäst kan förmedla ett budskap.

Storbritanniens nyligen avlidna överrabbin Lord Jonathan Sacks har klarlagt skillnaden mellan historia och minne på följande sätt: Historia (his story) är berättelser om händelser som hänt någon annan i en annan tid. Minne däremot är en del av en människas identitet. Jag kan studera olika folks, kulturers och civilisationers historia. Detta fördjupar mina kunskaper och vidgar mina vyer. Men det belastar mig inte. Det tillhör historian, det förgångna. Minnet är däremot det förgångna samt nuet som lever inom mig. Utan minne finns ingen identitet.

Nyckeln till att det judiska folket är det enda av alla antikens folk som fortfarande existerar och med sin 3 500-åriga historia och kultur fortsätter att berika hela mänskligheten ligger i bevarandet av minnet över uttåget ur Egypten för över tre årtusenden sedan. "Och när din son framledes skall fråga dig och säga: vad är detta? Och du skall svara honom: Med styrkan av sin hand tog Herren oss ut ur Egypten, ur slaveriets hus." (2. Mos. 13:14). Detta bibelstycke överskrider tid och rum. Tog oss ut ur Egypten.

Exodusberättelsens innehåll gör det möjligt för envar jude att identifiera sig med sina förfäder, att minnas hela sin historia. Inte ens Hollywood kunde ha hittat på en lika slagkraftig story och happy end.

Stenius beskriver med kunskap och inlevelse de olika diskussionerna mellan flera lärda som har inkorporerats i den Hagada som judar läser vid Seder-bordet. Hon beskriver de fyra frågorna som det yngsta barnet frågar och de fyra olika barnen. Dessa insikter är lätta att koppla till de fyra verben som beskriver Guds befrielseprocess och som symboliseras av de fyra bägare vin som envar dricker under Seder-ceremonin.

Seder-aftonen är en stor familjefest där släkt och vänner samlas till bords för att läsa Hagada och åtnjuta de traditionella symbolfyllda maträtterna. Men varför har just dessa texter införts i Hagadan? Knappast för att påvisa tannaiternas, gaoniternas eller de övriga judiska exegeternas och tolkarnas intellektuella skärpa. Svaret ligger i pedagogiken, det vill säga i hur man kan förmedla budskapet till alla. För att bibehålla såväl vuxnas som barns intresse under en flera timmar lång middag bjuder Hagadan på det osyrade brödets andliga och intellektuella smörgåsbord; något för envar, speciellt för barnen som i sista hand ska föra kulturen vidare. Berättelsen har inget egenvärde. Det är budskapet om frihet och hopp som har bestående värde och som berättelsen skall blotta.

Amerikas svarta befolkning har förstått det judiska påskbudskapet. En av de mest kända negro spiritualerna heter inte av slump "Go down Moses" och har den kända refrängen "Let my people go".

Det tibetanska folkets andliga ledare Dalai lama vände sig inte av en tillfällighet till rabbinerna i Jerusalem för råd om hur man upprätthåller en buddistisk kultur i en exil som kan bli mycket långvarig. Ett konkret råd var: skriv en kokbok. Maten har en mycket central roll i den judiska kulturen i allmänhet och i det judiska påskfirandet I synnerhet.

Det judiska påskfirandets höjdpunkt, genomläsningen av Hagadans berättelser vid Seder-bordet, den världsberömda exodushistorien om hur en Allsmäktig Kraft gjorde sin entré i mänsklighetens historia genom att befria de totalt undertryckta, är inte enbart ägnad judarna. Det är världens främsta metanarrativ om hopp och frihet.