BTS slår nytt rekord på Youtube

Den sydkoreanska popsensationen BTS har nu den mest sedda musikvideon under sitt premiärdygn på Youtube.

Den dansanta videon till sjumannagruppens nya låt "Dynamite" sågs 98,3 miljoner gånger under 24 timmar efter att den laddades upp på fredagen, skriver Variety.

Det är en bra bit över den tidigare rekordhållaren, k-popgruppen Blackpink, vars "How you like that" spelades 86 miljoner gånger under sitt första dygn tidigare i somras. BTS lyckades dock inte spränga den åtråvärda 100-miljonersgränsen, som många fans hade hoppats på.

Premiärströmningar på Youtube har blivit en viktig skrytfaktor i musikindustrin och förra året slutade videojätten att räkna betalda annonser som visningar för att motverka manipuleringar.

BTS är det första bandet inom sydkoreansk pop att toppa listorna i såväl USA som Storbritannien. "Dynamite" är deras första låt helt på engelska.