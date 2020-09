Bruce Springsteen släpper nytt album

Bruce Springsteen släpper det nya rockalbumet "Letter to you" tillsammans med E Street Band, den 23 oktober. Titelspåret är plattans första singel och finns ute nu.

"Jag älskar ljudet av E Street Band som spelar helt live i studion, på ett sätt vi aldrig gjort tidigare", säger Bruce Springsteen till musiktidningen Rolling Stone.

"Vi gjorde albumet på bara fem dagar, och visade sig bli en av de bästa inspelningsupplevelserna jag har varit med om", fortsätter han.

Förutom nio nya låtar innehåller plattan även tre nya inspelningar av låtar som Springsteen gjorde under 1970-talet: "Janey needs a shooter", "If I was the priest" och "Song for orphans".

Bruce Springsteen släppte sin senaste platta "Western stars" i juni förra året.