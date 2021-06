Brosnans Bond-favoriter: Elba och Hardy

Pierce Brosnan spelade James Bond i fyra filmer mellan 1995 och 2002 (Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough och Die Another Day). Nu har den irländsk-amerikanske skådespelaren gett sig in i debatten kring vem som ska efterträda Daniel Craig i rollen som den brittiska MI6-agenten. Det rapporterar The Independent.

Daniel Craig har sagt att hans medverkan i den kommande No Time To Die kommer att bli hans sista, vilket öppnat för nya diskussioner om vem som blir den nya Bond. I en intervju säger före detta agent 007 Pierce Brosnan att hans toppkandidater för rollen är Idris Elba, 48, och Tom Hardy, 43.

– Med tanke på att Daniel gjort ett så outplånligt intryck kan de ta det i många olika riktningar nu, sade Brosnan.

"No time to die" har beräknad Finlandspremiär i oktober.