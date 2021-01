Liverpoolfansen sörjer: Popartisten Gerry Marsden är död

Den brittiske artisten Gerry Marsden, känd från gruppen Gerry and the Pacemakers, har gått bort vid 78 års ålder.

Gerry Marsdens dödsfall bekräftas av hans vän, journalisten Pete Price, på Twitter.

"Det är med mycket tungt hjärta jag måste meddela er att den legendariske Gerry Marsden har gått bort efter en kort tids sjukdom", skriver han.

Marsden, som ironiskt nog försågs med pacemaker i fjol, dog av en infektion i hjärtat.

Gerry and the Pacemakers var, i likhet med The Beatles, en brittisk popgrupp från Liverpool som även delade manager (Brian Epstein) och producent (George Martin) med de ännu kändare kollegorna.

De nådde framgång tidigt i karriären, och fick Englandsettor med singlarna How do you do it, I like it och You'll never walk alone 1963. Gruppen är särskilt känd för den sistnämnda, en cover på ett nummer från Rodgers & Hammerstein-musikalen Carousel som sedan den släpptes har blivit synonym med fotbollsklubben Liverpool FC. Än i dag inleds alla lagets hemmamatcher med Gerry and the Pacemakers inspelning av låten.

Gruppen nådde aldrig samma kommersiella höjder efter det, och splittrades 1967 varpå Marsden återupplivade den på 70-talet med nya bandmedlemmar.

Beatlesmedlemmen Paul McCartney minns Marsden som både kompis och rival från åren på Liverpoolscenerna.

"Han och hans grupp var våra största lokala rivaler. Hans oförglömliga framföranden av 'You'll never walk alone' och 'Ferry cross the Mersey' finns kvar i mångas hjärtan som påminnelser från en glädjefylld tid i brittisk musikhistoria. Mina sympatier går ut till hans hustru Pauline och familjen. Vi ses, Gerry. Jag kommer alltid minnas dig med ett leende", skriver han på Twitter.