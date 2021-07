Britter slipper karantän efter "pingdemi"-kaos

Kaoset växer i Storbritannien. Därför undantas nu arbetare inom 16 nyckelsektorer, bland annat hälsovården, matindustrin och transportsektorn, från reglerna om tio dagars självisolering efter att ha "pingats" om smittofara. Upp emot 10 000 arbetare kan undantas.

Pandemin har fått ett nytt namn i Storbritannien.

Efter att hundratusentals varje vecka i sommar har fått ett meddelande i mobilen om att de har varit i närkontakt med en misstänkt smittad – och därmed måste självisolera i tio dagar – har virusets spridning blivit "pingdemin" efter det ping alla britter fruktar att få via sjukvårdssystemet NHS app.

De senaste siffrorna visade att över 615 000 britter pingats under den vecka som slutade den 14 juli. Veckan före hade 530 000 människor fått beskedet. Enligt The Times satt 1,4 miljoner britter i isolering under andra veckan i juli.

Och när alla dessa sitter hemma i isolering märks det i samhället.

Hyllorna i matbutikerna gapar tomma och för de flesta i England och Wales är inga nya leveranser i sikte.

Landets näst största kedja, Sainsbury's, säger att kunderna kan riskera att inte hitta alla varor de vill ha. Konkurrenten Waitrose ber om ursäkt för matbristen på skyltar i sina butiker. En av landets största grossister säger nu att de uppmanar sina anställda att strunta i varningarna de får.

– Om de pingas ber vi dem att ta ett snabbtest och om det är positivt så ska de självklart isolera sig, men om det är negativt säger vi till dem att komma tillbaka till jobbet, säger Bidfoods chef Andrew Selley till The Times.

Nu lovar regeringen att få bukt med problemen genom att undanta personal ur 16 nyckelsektorer från den obligatoriska karantänen. Och först ut blir de inom dagligvaruhandeln, som ska få göra precis som de anställda vid Bidfood redan gör och vid negativt resultat efter snabbtester gå till jobbet.

Miljöminister George Eustice uppger i en intervju med Sky News att det rör sig om upp emot 10 000 arbetare som nu kan undantas från de hårda reglerna.

Andra som kommer att undantas är bland annat anställda inom hälsovården och transportsektorn, men också personal vid exempelvis vattenverk, kärnkraftverk och gränsbevakningen. För det är inte bara affärer som drabbats.

BP har enligt The Guardian fått stänga bensinmackar där bränsletankarna sinar, inom polisen har över sju procent suttit i isolering och inom samhällsviktiga funktioner som kontrollrum för trafiken saknas personal.

– Om tågpersonal saknas och en avgång får ställas in är det irriterande. Men om kontrollrummet drabbas kan inga tåg köras, säger Mike Lynch vid tågarbetarnas fackförening RMT till BBC:s Radio 4.

Isoleringskravet gäller alla, även de som fått två doser vaccin. Och den regeln slopas inte förrän den 16 augusti, nästan en månad efter "frihetsdagen" i måndags när nästan alla restriktioner släpptes – utan att smittotalen slutat stiga.

Och den 16:e augusti är väl sent enligt kritikerna, som pekar på rapporter om att allt fler raderar sina NHS-appar eller helt enkelt inte lyssnar när det eventuellt plingar i dem.

– Och då kommer de inte heller att få råden om att snabbtesta sig, säger Mark Harper, parlamentsledamot för de konservativa.

Inom hans parti har missnöjet bubblat över och inflytelserika personer inom Tories – med den förre hälsoministern Jeremy Hunt i spetsen – har enligt brittiska medier varnat för en hotande regeringskris om man inte lyssnar på folkets frustration, som ökar för varje bild på tomma hyllor som sprids i medierna.

– Ta genast bort isoleringskravet för dem som har fått två doser. Annars kommer vi att tappa allt förtroende för det här mycket viktiga vapnet mot viruset, säger Hunt.