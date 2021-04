Britter klagar på mängden prinsdödrapportering

BBC rensade tablån när dödsbudet om prins Philip kom. Det har fått en hel del britter – som bland annat missade Masterchef-finalen – att klaga, så pass att public service-bolaget i hast fått inrätta en särskild klagomålssajt.

BBC har lagt ut en undersida på sin sajt för personer som vill klaga på mängden tv-rapportering efter att prins Philip, drottning Elizabeths make, avlidit.

BBC skriver att public service-bolaget får klagomål, och uppmanar alla att fylla i ett formulär för att så småningom få ett officiellt svar.

Hittills har bolaget inte velat kommentera klagomålen mer än så, men kom med ett generellt uttalande under fredagen:

"Med den sorgliga nyheten att HKH prins Philip, hertigen av Edinburgh, har avlidit, finns det nu särskilda sändningar i alla BBC-kanaler för att uppmärksamma hans liv i extraordinär offentlig tjänst, och planerade program har avbrutits".

BBC rensade i princip tablån efter dödsbudet, och ut rök finalen i matlagningsprogrammet Masterchef, liksom trädgårdsprogrammet Älskade trädgård (Gardeners' world). In kom i stället olika hyllningsprogram.

BBC Four slocknade helt, och hänvisade till huvudkanalen BBC One, som bitvis visade samma hyllningsprogram som samtidigt sändes på BBC Two, rapporterar Variety.

"Exakt samma program visas på båda kanalerna samtidigt. Det här är i sanning bisarrt", skriver tv-producenten Maïa Dunphy på Twitter.

Även nyhetskanalen BBC News beredde plats åt hertigen av Edinburghs bortgång.