Britt i karantän sprang maraton på bakgården – samlade in pengar för hälsovården

Den sex meter långa gården krävde minst 7 000 vändor innan James Campbell kunde nå sitt mål – ett fullt maraton på dryga 42 kilometer.

Det började på Twitter, där den forna spjutkastaren, britten James Campbell, lovade att springa ett maraton om en av hans tweetar fick över 10 000 delningar.

Det fick den, och på sin 32-årsdag förra onsdagen beslöt Campbell att infria sitt löfte. Problemet var bara att han var försatt i karantän och inte fick lämna lägenheten i staden Cheltenham nordväst om London.

Campbell mätte i stället ut sträckan på sin lilla bakgård och sprang av och an på den sex meter långa gräsplätten, en kraftansträngning som tog dryga fem timmar. Under loppet, som sändes live, samlade han in pengar för den brittiska hälsovården och hade vid målrakan fått ihop över 22 000 euro för att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset.

Hejande grannar och virtuella åskådare som skickade positiva hejarop höll Campbell motiverad loppet igenom.

"Känslan efteråt är säkert den bästa jag någonsin haft", kommenterade han för BBC.

För alla som undrar om de borde testa på något liknande säger Campbell så här:

"Finns det något bättre sätt att spendera sin födelsedag på än att springa av och an i trädgården i fem timmar?"

Men samtidigt:

"Jag rekommenderar inte folk att springa runt i sin trädgård i fem timmar, men det är märkliga tider vi lever i och jag hoppas jag gav alla en paus från alla dåliga nyheter som cirkulerar just nu."