Britney Spears frias från förmyndarskap: "Den bästa dagen någonsin"

Britney Spears föddes den 2 december 1981 i Mississippi. Som ung medverkade hon i barnprogrammet "The Mickey Mouse club" tillsammans med bland andra Christina Aguilera och Justin Timberlake.

Hon slog igenom ordentligt 1998 med megahiten "... Baby one more time", skriven av svenske Max Martin. Hon har sedan dess släppt totalt nio studioalbum och varit en av världens största popstjärnor.

Det senaste albumet, "Glory", kom 2016.

I slutet av 00-talet genomgick hon en period av psykisk ohälsa. Hon blev inlagd på en psykiatrisk klinik och fråntogs även tillfälligt vårdnaden om sina två barn.

I dag 39-åriga Britney Spears sattes under förmyndarskap 2008, till följd av oro för hennes psykiska hälsa och potentiella missbruksproblem. Hennes pappa Jamie Spears begärde då att bli förmyndare över sin dotter och hennes tillgångar på omkring 60 miljoner dollar.

Förmyndarskapet bestod av två delar. Dels över henne som person, dels över hennes tillgångar.

Fram till 2019 var Jamie Spears formell förmyndare över båda delarna, vilket innebar att han hade kontroll över både hennes ekonomi och karriär. Därefter delade han kontrollen över sin dotters tillgångar med en stiftelse, medan Jodi Montgomery har hanterade förmyndarskapet över hennes person.

Under förmyndarskapet har Britney Spears fram till slutet av 2018 fortsatt att arbeta och dra in pengar. Under senare tid har hon dock sagt att hon inte kommer att uppträda så länge hennes pappa har kontrollen.

Den 29 september 2021 beslutade en domstol i Los Angeles att avlägsna Jamie Spears som förmyndare. Den 12 november upplöstes förmyndarskapet helt.