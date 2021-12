Brist på papperspåsar i Sverige

Sverige införde en skatt på bärkassar i plast 1 maj 2020.

Målet är att 2025 ha minskat användningen av plastbärkassar till 40 per person och år. Under 2019 förbrukades 83 kassar per person.

Det är upp till varje köpman att bestämma priset på plastbärkassarna. Skatten tas ut i ett tidigare led i försäljningskedjan.

Den normala skattesatsen för en plastbärkasse är 3 kronor vilket motsvarar 29 cent. För påsar som är tunnare än 15 mikrometer och med en volym på maximalt 7 liter är skatten 30 öre stycke eller 3 cent. Avfallspåsar och fryspåsar är inte skattepliktiga.

Sverige motiverar fokuset på plastkassar med att problemen med papperspåsar i miljön inte är lika stora vid nedskräpning.