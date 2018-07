Brexitminister Davis har sagt upp sig

Storbritanniens så kallade brexitminister David Davis har sagt upp sig med omedelbar verkan. Orsaken är att han anser att premiärminister Theresa Mays politik undergräver landets förhandlingar med EU.

Davis har vid många tillfällen det senaste året inte varit överens med premiärminister Theresa May om brexit, skriver han i sitt uppsägningsbrev.

Han anser att den nuvarande inriktningen på Mays politik gör att Storbritannien "som bäst har en svag förhandlingsposition".

May säger att hon beklagar att Davis väljer att avgå, men håller inte med om hans beskrivning av brexitpolitiken. Enligt henne behövde regeringen ändra politiken för att komma vidare till detaljerade förhandlingar om landets framtida relation med EU.

I fredags godkändes en plan för hur ekonomiska band med EU ska behållas efter landets utträde, vid ett möte på Mays lantresidens Chequers nordväst om London.

May tycktes under mötet ha övertygat de flesta, inklusive Davis, om att stödja hennes plan om att arbeta för "ett fritt handelsområde för varor" med EU och att bibehålla ett nära handelssamarbete. Men under fredagskvällen skrev Davis ett brev till May där han beskrev förslaget som ogenomförbart.

Även andra konservativa parlamentsledamöter har kritiserat Mays förslag, då de anser att det inte är ett riktigt avslut med EU.

"Fantastiska nyheter. Bra gjort David Davis för att du är principfast och modig nog att avgå", skriver brexitförespråkaren och parlamentsledamoten Andrea Jenkyns på Twitter.

Davis har varit ansvarig för EU-utträdet för Storbritanniens räkning sedan 2016. Han har enligt uppgift hotat att sluta flera gånger på grund av Mays sätt att hantera Storbritanniens utträde ur EU.

Hans avgång ses som ett hårt slag mot May och visar på de oenigheter som finns inom partiet när det gäller brexitfrågan.

Även Steve Baker, högt uppsatt vid Davis brexitdepartement, har sagt upp sig kort efter sin chef, enligt en källa inom regeringen.