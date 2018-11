Brexitförhandlaren allvarlig: Klockan tickar

Klockan tickar, säger Barnier. Men han kommenterar inte om det går att nå ett brexit-resultat under nästa vecka, eller om det dröjer till längre fram. Bild: Niklas Tallqvist

– Vi måste acceptera att det är en "lose-lose"-situation, säger EU:s huvudförhandlare Michel Barnier om slutspurten i brexit då han besöker Helsingfors i samband med EPP:s kongress.

Michel Barnier tar fram en lunta papper som han slår upp och visar – inte så man ser vad där står, men han vill illustrera en sak:

– Låt mig se. Det som är färgat med grönt, det har blivit överenskommet, säger Barnier.

Det ser mestadels grönt ut på sidorna han bläddrar fram. Avtalet om utträde lär vara klart till 95 procent med det som kvarstår är ett stoppbräde för vad som händer med Nordirland om inget avtal blir av.

– För att få en deal krävs ett stoppbräde som håller alla väder, det har vi sagt om och om igen.

Barnier går inte in på detaljerna – men under veckoslutet har vågorna gått höga i Storbritannien efter uppgifter i Sunday Times om att Storbritanniens premiärminister Theresa May skulle ha en ny modell på lut, där hela Storbritannien kunde bli kvar i tullunionen som en sista utväg. I annat fall är det bara Nordirland som blir kvar i tullunionen, vilken skulle skapa en gräns till resten av landet.

Barnier sitter nu i den intensiva sluttampen av förhandlingarna. Men han åker runt och träffar regeringarna i medlemsländerna, säger han.

– Det ger mig en hel del färdkost som är användbar för vårt team. Men hur det än blir, så är brexit en "lose-lose". Det kommer inte att ge något mervärde. Däremot finns det många konsekvenser – mänskliga sådana, sociala, ekonomiska och finansiella, teknologiska, juridiska ... Vi måste kunna förklara det väl så att alla är beredda på varje eventualitet, säger Barnier.

Det som krävs är naturligtvis ett klart utträdesavtal, men också ett ramverk för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. I praktiken kan inte ett nytt handelsavtal slutas förrän Storbritannien är ute ur unionen, men därför ingår en övergångstid och en skiss för framtiden, som både EU och det brittiska parlamentet kan ta ställning till.

– För att vara ärlig är vi inte där ännu, säger Barnier.

Ett toppmöte i november har redan ställts in för att förhandlingarna skulle kunna avslutas, och följande är i december. Före årsskiftet bör allt vara klart för att hinna med parlamentsprocessen. Artikel 50 – utträdet – träder i kraft i slutet av mars.

Som vanligt säger Barnier inget om hur nära man är, men konstaterar att "klockan tickar".

Statsminister Juha Sipilä (C), som Barnier träffade på Villa Bjälbo på onsdagen i en avstickare från EPP-kongressen, säger att han känner sig mer optimistisk efter onsdagens möten.

– Jag har träffat premiärminister Theresa May förra veckan, i morse min irländska kollega (Leo Varadkar), och rådspresident Donald Tusk. Jag känner mig nu tryggare med att vi faktiskt kommer att ha en lösning före årets slut. Jag hoppas på det, men det är upp till Storbritannien.

Irlands premiärminister Leo Varadkar sade på förmiddagen i Helsingfors att han hoppas på ett förhandlingsresultat snabbt, men bedömer att det är möjligt att det drar ut till december.