Valet innebär ett historiskt skifte inom brittisk politik. Labour är utplånat. Brexit blir nu av. Men de konservativas seger kan innebära början på slutet för en ännu äldre union.

Labour har suttit i opposition i nio år och förlorade platser i parlamentet. Ingen oppositionsledare i modern politisk historia i Storbritannien har lyckats med det förut. Partiet har förlorat i valkretsar där de haft en parlamentariker i över hundra år. Gamla industriområden i norra England och gruvdistrikt i Wales gick från rött till blått, från Labour till de konservativa.

Den senaste gången britterna röstade i ett parlamentsval i december var år 1923. Då fick Labour sin första premiärminister någonsin. Nu är det möjligt att partiet kommer att försvinna ut i de politiska ödemarkerna.

– Labour dog i går. Vad partiet behöver är en obduktion. Vad det kommer att få är ett partiledarval, skriver Tim Bale, professor i politik på Queen Mary University, på Twitter.

I många valkretsar där de konservativa vann ökade inte antalet röster för Boris Johnsons parti särskilt mycket jämfört med parlamentsvalet 2017. Det var i stället Labours röstandel som sjönk.

– Valet handlar om att Labour backat, inte att de konservativa fått mer stöd, skriver den politiska journalisten Lewis Goodall på Twitter.

Många Labourparlamentariker ger partiets impopulära och kontroversiella ledare Jeremy Corbyn skulden. Partiets aktivister uppger till politiska journalister att det var Corbyn, inte brexit, som oroade många av väljarna de träffade under valkampanjen.

Jeremy Corbyn är mycket impopulär i Storbritannien. Hans tid som partiledare har skakats av allvarliga anklagelser om antisemitism inom Labour. Anklagelser han valt att inte tackla. Hans ställning har inte hjälpts av att största delen av den brittiska pressen är djupt skeptisk till honom och att bevakningen varit negativ. Många som stöder Corbyn ger medierna skulden för resultatet.

Labourledaren har nu lovat avgå före nästa parlamentsval. Men enligt politiska experter började Labours problem redan innan Jeremy Corbyn blev partiledare och innan britterna röstade för brexit.

– Labour håller på att spjälkas upp i tre partier, skriver Matthew Goodwin, ledande expert på högern i Storbritannien, på Twitter.

Partiet har försökt vända sig till den liberala välutbildade vänstern, den socialkonservativa arbetarklassen och till studenter och etniska minoriteter. Den ekvationen går inte ihop.

I sin bok Revolt on the Right om det euroskeptiska partiet Ukip:s framgång beskriver Matthew Goodwin hur de traditionella arbetarklassväljarna i gamla industriområden börjat känna att inget parti representerar dem. Under de senaste tjugo åren har både Labour och de konservativa allt oftare vänt sig till den liberala medelklassen. Det gav det euroskeptiska partiet Ukip en chans att etablera sig inom brittisk politik.

I många av de områden som nu gått från Labour till de konservativa fungerade Ukip som ett övergångsparti.

Men Boris Johnson ställs nu inför en liknande utmaning som Labour. De som röstat konservativt är en brokig skara som bor i både välbärgade traditionella Tory-områden i södra England och i fattiga arbetarklassområden i norr.

– Det är en konflikt mellan frihandel och protektionism, mellan liberaler och konservativa, skriver Matthew Goodwin.

Under valkampanjen satsade Boris Johnson stort på att nå väljarna i Labourområden. Han lovade att brexit ska bli av. Han lovade mer pengar till sjukvården. Han lovade att minska invandringen. Men många traditionella konservativa väljare vill ha en mindre stat och lägre skatter.

Med en stor majoritet i parlamentet kan Boris Johnson nu göra som han vill. Om inget dramatiskt händer sitter han dessutom säkert i fem år på grund av en lag som gör det svårt att utlysa extraordinära val.

I sitt första tal till landet på fredag morgon försökte Boris Johnson nå alla i sin brokiga väljarskara.

– Jag kommer att jobba dag och natt för att visa att det var rätt att rösta på mig. Er röst har blivit hörd.

Han lovar samtidigt att grälen i Westminster ska få ett slut och att Storbritannien lämnar EU i januari nästa år.

Enligt BBC:s politiska korrespondent Laura Kuenssberg kan britterna pusta ut över julen. Brexitruljangsen börjar igen efter nyår. Då får parlamentarikerna rösta om Boris Johnsons utträdesavtal. Nu väntas det godkännas utan problem. Sedan kan Storbritannien lämna EU den 31 januari.

Efter det följer en övergångsperiod fram till den 31 december nästa år då Storbritannien förhandlar fram ett nytt handelsavtal med EU. Fram till dess fortsätter allt som förut. Landet hör till den inre marknaden, den fria rörligheten fortsätter och Storbritannien följer EU:s regler.

Men om Storbritannien och EU inte lyckats komma överens om hur deras nya relation ska se ut före december 2020 väntar en ny uppskjutning eller en kraschlandning. Boris Johnsons andra stora utmaning är hur de brittiska väljarna som röstade konservativt för att få brexit överstökat reagerar om övergångsperioden förlängs.

Och det finns ytterligare en stor utmaning. En utmaning som kan bli större än till och med brexit och som kan innebära slutet på en mycket äldre union.

Det skotska nationalistpartiet SNP gick starkt framåt i Skottland. Partiet vann 47 av Skottlands 59 platser i parlamentet. Partiledaren Nicola Sturgeon har redan krävt att Skottland ska få hålla en ny självständighetsomröstning.

– Resultatet visar att Storbritannien och Skottland är på väg mot olika håll, sade hon under valnatten.

Skottland måste få ett godkännande av regeringen i London för att hålla en ny självständighetsomröstning. Boris Johnson har upprepade gånger sagt att det inte är något han kommer att gå med på.

Men det är inte bara Skottland som känner att unionen skaver. På Nordirland backade unionistpartiet DUP. De konservativa är inte längre beroende av ett samarbete med DUP i parlamentet. Det betyder att en tullgräns vid irländska sjön är en möjlighet efter brexit. Och det eldar på debatten om Nordirlands framtid i Storbritannien.

Grälen i Westminster kommer alltså inte att försvinna.

Charlotta Buxton HBL:s medarbetare i London