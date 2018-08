Brett utbud på årets Flow

Från jazzartisten Kamasi Washington till legenden Patti Smith och svenska popartisten Lykke Li. Årets Flow-festival erbjuder något för alla generationer och smaker. HBL tipsar om höjdpunkterna.

För två år sedan skrev HBL:s recensent att Flow-festivalen i Helsingfors inte längre känns som en "nischad stadsfestival för hipsters som dricker smaksatt lokalproducerat vatten". Det stämmer säkert. Under de senaste åren har Flow vuxit både vad gäller besökarantalet, artistutbudet och antalet matställen.

Ändå har festivalen lyckats hitta en balans mellan de världskända huvudakterna och det mer unika och marginella utbudet. Trots att Flow i år kan stoltsera med namn som Kendrick Lamar, Arctic Monkeys och Lykke Li har de också artister som är stora, men betydligt mindre mainstream, exempelvis Patti Smith, Charlotte Gainsbourg och Fever Ray, samt en del okända akter. Det gör att Flow i kontrast till många andra finska festivaler erbjuder något för de flesta, även om en stor del av musiken fortfarande kan klassas som "indie".

Flows arrangörer tycks ha kört på samma vinnande koncept som tidigare när de planerat årets spelschema. De inleder med en ganska lugn fredag där veteraner som Fleet Foxes, Patti Smith och Ms. Lauryn Hill får ta ledningen. Sedan följer en mer anspråkslös lördag medan det stora krutet läggs på söndag, med Kendrick Lamar och Lykke Li.

Rapartisten Kendrick Lamar har belönats med både Pulitzerpris och Grammys för sitt senaste album. Han är en av de mest framstående och intressanta artister den amerikanska hiphopscenen har att erbjuda, med hitlåtar som Humble, Pray for me och Swimming Pools. Eftersom det kommer bli tredje gången jag ser Lamar live kan jag intyga att han är värd att uppleva.

Svenska Lykke Li, som släppte sitt fjärde album i början av sommaren, är troligtvis också ett mer energifyllt inslag än fjolårets Lana del Rey. Lykke Lis repertoar består av både snabba klubblåtar och hjärtskärande ballader. Eftersom hon inte turnerar alltför ofta är det en show man inte vill missa.

Årets Flow för mig personligen även tillbaka till slutet av 2000-talet. Det beror på att utbudet innehåller flera band och artister som jag främst lyssnade på då. Fleet Foxes, Grizzly Bear, Fever Ray och Charlotte Gainsbourg har alla släppt album under det senaste året, men innan dess haft långa pauser. Därför är det inte konstigt att de associeras med tiden runt årtiondeskiftet.

Med det sagt ska det bli intressant att höra dessa artister och ta del av både deras äldre och nya musik. Ingen av de ovannämnda, eller exempelvis Bonobo och St. Vincent, spelas ofta på radio i dag. Således återstår det att se vilken publik de drar och hur väl publiken känner till musiken.

Flow har som vanligt också en rad mindre kända och okända namn som uppträder, och som förhoppningsvis lockar publik. Finska indiepop-trion Lake Jons, som öppnar på stora scenen på lördag, är ett exempel. Finlandssvenska Lxandra är ett annat.

Om man vill uppleva olika stilar och genrer går det till exempel att se avantgarde-kompositören och pianisten Terry Riley på fredag, jazzartisten Kamasi Washington på lördag och alternativa hiphopgruppen Brockhampton på söndag. Brittiska R&B-artisten Jorja Smith, som släppte ett hyllat debutalbum i år, får förhoppningsvis också den publik hon förtjänar när hon spelar på söndagseftermiddagen.

Norge är överraskande välrepresenterat på årets festival med Sigrid, Fever Ray och elektropop-artisten Anna of the North som uppträder, trots att Susanne Sundfør ställt in sin spelning.

Årets Flow har således något för olika generationer och musiksmaker. Den här listan kunde bli oändligt mycket längre, men dessa är åtminstone några artister att kolla in under helgen.