Brett stöd för coronaintyget bland företagare – men unga företagare är mer kritiska

En gallup visar att nästan tre av fyra företagare stöder ett så kallat coronapass. Men det finns en betydande minoritet som ser problem med passet.

Hela 74 procent av företagarna stöder tanken på ett coronaintyg. Det visar en gallup som organisationen Företagarna i Finland låtit göra.

Intyget, ofta kallat coronapass, skulle innehålla information om att man har fått två doser vaccin, redan har varit sjuk i covid-19 eller att man har fått ett negativt testresultat. Det skulle ge tillträde till bland annat evenemang och restauranger.

Av de tillfrågade företagarna är 18 procent negativt inställda till ett coronaintyg medan 8 procent inte tog ställning.

Mikael Pentikäinen, verksamhetsledare för Företagarna i Finland, säger att företagarna överlag anser att ett intyg skulle vara bra för affärerna, men att det också finns ett betydande motstånd mot intyget.

"Många upplever att ett coronapass bland annat riskerar att göra det svårare att bemöta kunderna likvärdigt", säger Pentikäinen i ett pressmeddelande.

Det finns också klara skillnader mellan olika grupper av företagare. Över en tredjedel av de som är yngre än 40 år motsätter sig ett coronaintyg, medan endast 12 procent av 60-plussarna är negativa till intyget.

Företagare med över 10 anställda är överlag mer positiva till intyget än småföretagare.

Gallupen genomfördes via en nätpanel och via e-post av bolaget Kantor. Den besvarades av 1 040 företagare under perioden 10–24 augusti.

Regeringen förbereder ett officiellt coronaintyg, och liknande intyg har redan testats vid evenemang runtom i landet.