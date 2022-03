Bränslechocken fortsätter – ”Priserna blir extrema”

Utsikterna att Ryssland helt stängs ute från oljemarknaden i väst får oljepriset att skjuta i höjden igen. – För många bilberoende finländska hushåll har smärtgränsen redan passerats, säger Hanna Kalenoja på Bilbranschens informationscentral.

Priset på råolja steg kraftigt igen på måndagen efter uppgifter om att USA och dess allierade överväger ett totalt handelsförbud av rysk olja.

På förmiddagen kostade ett fat Nordsjöolja cirka 134 dollar, den högsta nivån sedan 2008. Då låg ett fat Nordsjöolja som högst på 147,50 dollar.

Riktigt där är vi alltså ännu inte. Men som läget är nu verkar det inte finnas något tak för hur högt priset kan nå. Det säger Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer till TT.

– Det handlar om att marknaden inte klarar av att balansen ändras, säger han.

Den ryska oljeproduktionen ligger på över 5 miljoner fat per dag. Bara Saudiarabien producerar mer. Den totala världsmarknaden utgör cirka 100 miljoner fat per dag, vilket innebär att ett borfall från Ryssland skulle vara kännbart.

– Då skenar priserna. Det finns en logik i det. Vi har haft en energikris sedan i höstas, men det är ingenting mot detta. Priserna blir extrema, säger Christian Kopfer.

Det höga oljepriset sätter avtryck på bränslepriserna även i Finland. Sajten Polttoaine.net rapporterar nu ett medelpris på 2.059 euro per liter för 95-oktanig bensin, och 2.145 euro per liter för 98-oktanig. Medelpriset på diesel var 2.031 euro per liter.

Nuvarande bränslepriser är de högsta någonsin i Finland, räknat i absoluta siffror som inte beaktar hushållens disponibla inkomster och andra faktorer.

I en kolumn i slutet av förra veckan konstaterade Etlas direktör Aki Kangasharju att en total utestängning av rysk olja från världsmarknaden skulle höja världsmarknadspriset på olja med ungefär en tredjedel. Det skulle enligt Kangasharju betyda ett cirka 50 cents påslag på nuvarande pris på 95-oktanig bensin. Det betyder alltså att priset på 95-oktanig bensin skulle gå över 2,50 euro per liter.

Mikko Reinekari, försäljnings- och marknadsföringsdirektör på energibolaget St1 avstår från att göra några som helst prognoser över prisutvecklingen.

– Tiderna är exceptionella och det är helt omöjligt att förutse utvecklingen. Betydelsen av enskilda politiska beslut kan vara omvälvande. Vi tar en dag i taget, säger han.

Samtidigt säger han att det inte finns någon orsak att börja hamstra, bränslet räcker till.

– I det här skedet är tillgången till bränsle inte ett problem. Priserna stiger, men logistiken fungerar och bränsle finns tillgängligt. Det finns ingen orsak till panik.

Trots att det finns risk för fortsatta prishöjningar har smärtgränsen redan nu passerats för många finländska hushåll som är beroende av bil. Det säger Hanna Kalenoja, specialsakkunnig vid Tieliikenteen Tietokeskus.

– Många tvingas säkert se över sina resor noggrannare, så att man samåker eller planerar körandet så många ärenden kan skötas med minsta möjliga körande.

Å andra sidan konstaterar hon att priserna redan före Ukraina-krisen var sådana att ganska få körde bil bara för skojs skull.

Enligt Handelsbankens Christian Kopfer finns en rad omständigheter som kan bromsa prischocken – alla har dock sina avigsidor.

– Ja, det finns faktiskt en mängd faktorer. Dels att Kina tar mer olja från Ryssland. Kina har ju inte fördömt Ryssland, och man kan tänka att de kan ta mer. Det är ju inte bra, men det skulle hjälpa balansen på marknaden. Då skulle Europa klara sig bättre.

En annan sak som skulle ha en bromsande effekt på oljepriset är att hela världen skjuts in i en djup lågkonjunktur. Inte heller det något önskvärt scenario, konstaterar han.

– Amerikanerna kan också börja producera betydligt mer. Men det som görs där är smutsig olja, så kallad skifferolja.

Det låter sig inte heller göras snabbt, för det krävs investeringar och utbyggnad, och det kan ta något år, förklarar han.

– Iran har också ett litet utrymme att öka sin produktion. De brukar producera 4,5 miljoner fat per dag, men i dag görs 3 miljoner fat om dagen.

Iran lyder dock också under sanktioner.

Även Saudiarabien kan producera något mer, tror han. Men vare sig det gäller USA, Saudiarabien eller Iran så är det inga snabba lösningar, enligt Christian Kopfer. Vi är mycket beroende av rysk energi.

– Det finns inget exempel i världshistorien på ett så stort bortfall. Under oljekrisen på 70-talet var det inte alls så här stort, säger Christian Kopfer.