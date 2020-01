Joker kan kamma hem flest Oscars

Bästa långfilm: "Le mans '66", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Unga kvinnor", "Marriage story", "1917", "Once upon a time in Hollywood", "Parasit"

Bästa regi: Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Bong Joon-Ho

Bästa kvinnliga huvudroll: Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage story”), Saoirse Ronan (“Unga kvinnor”), Charlize Theron (“Bombshell”), Renee Zellweger (“Judy”)

Bästa manliga huvudroll: Antonio Banderas (“Smärta och ära”), Leonardo DiCaprio (“Once upon a time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage story”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Jonathan Pryce (“The two popes”)

Bästa kvinnliga biroll: Kathy Bates ("Richard Jewell"), Laura Dern ("Marriage story"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Unga kvinnor"), Margot Robbie ("Bombshell")

Bästa manliga biroll: Tom Hanks ("A beautiful day in the neighbourhood"), Anthony Hopkins ("The two popes"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman"), Brad Pitt (“Once upon a time in Hollywood”)

Bästa internationella film: “Corpus christi” (Polen), “Honeyland” (Makedonien), “Les miserables” (Frankrike), “Smärta och ära” (Spanien), “Parasit” (Korea)

Bästa originalmanus: “Knives out” Rian Johnson, “Marriage story” Noah Baumbach, “1917” Sam Mendes och Kristy Wilson-Cairns, “Once upon a time in Hollywood” Quentin Tarantino, “Parasit” Bong Joon-Ho och Jin Won-Han

Bästa manus efter förlaga: “The Irishman” Steven Zaillian, “Jojo Rabbit” Taika Waititi, “Joker” Todd Phillips och Scott Silver, “Just mercy” Destin Daniel Cretton och Andrew Lanham, “Unga kvinnor” Greta Gerwig, “The two popes” Anthony McCarten

Bästa originalmusik: “Joker” Hildur Gudnadóttir, “Unga kvinnor” Alexandre Desplat, “Marriage story” Randy Newman, “1917” Thomas Newman, “Star wars: The rise of Skywalker” John Williams, “The king”, Nicholas Britell

Bästa originalsång: “(I’m gonna) Love me again” – Elton John (“Rocketman”), “I'm standing with you – (“Breakthrough"), “Into the unknown" – ("Frost 2"), “Stand up”– ("Harriet")

Bästa kostym: ”The Irishman” Sandy Powell och Christopher Peterson, “Jojo Rabbit” Mayes C Rubeo, “Joker” Mark Bridges, “Unga kvinnor” Jacqueline Durran, “Once upon a time in Hollywood” Arianne Phillips

Bästa animerade långfilm: “How to train your dragon: the hidden world”, “I lost my body”, “Klaus”, “Missing link”, “Toy story 4”

Bästa foto:"Le Mans '66", “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage story”, “1917”, “Once upon a time in Hollywood”, “Parasit”