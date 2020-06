Ett känt faktum är att om vittnesberättelser är alltför ordagrant lika, tyder det på att de är manipulerade. Vissa synbara motsägelser brukar man påtala i evangelierna, men man kan ganska lätt visa att de inte står i konflikt med varandra.

Vid våra teologiska fakulteter har det länge betraktats som ett faktum att evangelierna är förhållandevis sena produkter och alltså inte författade av den första generationens lärjungar. Att påstå motsatsen har ansetts som ovetenskapligt. Att en sådan "ovetenskaplig" forskning existerar fick vi aldrig höra annat om än att man ska akta sig för sådant. Man diskuterade aldrig den forskningens resultat i jämförelse med vad fakulteternas lärare själva var övertygade om.

Enligt ledarskribent Torsten Fagerholm (HBL Debatt 3.6) är det enda man med säkerhet vet om Jesus att han som upprorsman dömdes till döden av romarna. Professor Karl-Gustav Sandelin tillägger (HBL Debatt 8.6) att man "ganska säkert vet att Jesus kom från Galiléen". Mycket annat tycks inte heller han se som historiskt tillförlitligt i evangeliernas berättelser. Han talar om "fiktiva element" i evangelierna.

Nyare forskning framhåller att man eventuellt kan datera Markusevangeliet till 40-talet – alltså cirka 15 år efter Jesu död – och de två andra synoptiska (Matteus, Lukas) till mitten av 60-talet eller eventuellt något tidigare, alltså medan den första generationen lärjungar ännu levde.

Att förneka Nya testamentets tidiga uppkomst leder till att evangelierna och Paulus brev blir betraktade som förfalskningar – "fromma" sådana visserligen. Det förefaller osannolikt att de tidiga kristna, vars hela identitet stod på spel, skulle ha riskerat sina liv för en tro som bygger på förfalskningar och inte på skildringar av ögonvittnen som de kände personligen.

Kärnpunkten i den kristna tron är att Jesus kroppsligen uppstod från de döda. Kan man se uppståndelsen som åtminstone möjlig eller trolig visar det sig att det övriga som evangelierna berättar om Jesus, om hans person, hans anspråk och hans under inte utan vidare kan förkastas som myter och sagor.

Hur kan man tro att Jesus talar sanning?

En läsning av evangelierna utan förutfattade åsikter är en bra utgångspunkt. Hur beskriver författarna Jesus? Vem är han? Fagerholm (HBL 10.6) ser honom som "anarkist … passionerad … orädd för att konfrontera tabun. Medan dagens kyrka bjuder på en städad, ljummen bild vågar den bibliske Jesus överraska, utmana och ställa hårda krav på oss." Har han någonting att säga oss i coronapandemins orostider?

Den kända NT-forskaren N.T. Wright gav för några år sedan ut en bok som behandlar vad man vet och kan sluta sig till när det gäller Jesu uppståndelse. Boken har över 800 sidor. Den utgör del 3 av en serie som berör kristendomens uppkomst och evangeliernas tillförlitlighet.

Wrights böcker går tillbaka på källorna: Jesu egen person och de första kristnas vittnesmål. Att kalla det för "propaganda", som Fagerholm gör, är att vägra se andra möjligheter. De första lärjungarna som hade mött både Jesus och sådana som blivit förvandlade av Jesus ville gärna dela med sig av vad de upplevt.

kyrkoherde emeritus, bibelöversättare, Helsingfors

Svar Talrika försök har gjorts för att pussla ihop belägg för Jesus historicitet och eventuella avsikter – men ofta sammanblandas sak med person. Den teologiska tolkningen är fri, men akademiskt måste Bibeln granskas också ur maktperspektiv.

Richard Nixon var den första moderna amerikanska presidenten som använde religion som politiskt tillhygge med frasen "God bless America" i ett tal till folket under Watergatekrisen 1973. Frasen standardiserades av Reagan 1980 och framåt. Den intresserade kan läsa The God Strategy: How Religion Became a Political Weapon in America, skriven av David Domke och Kevin Coe.

ledarskribent, HBL