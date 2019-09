Helsingforsbörsen steg även under den gångna veckan, driven av rejäla uppgångar för Nordea, flertalet verkstadsbolag samt skogsindustrin. Faktum är att mer än hälften av aktierna i HEX25-index levererade uppgångar på mer än 4 procent, vilket är ovanligt, skriver Lars Söderfjell i börskrönikan.

Tittar vi på utvecklingen i september har nio storbolag stigit med över 10 procent. Det är verkligen en total scenförändring jämfört med augusti, då flertalet aktier tappade i värde. Vad är det då som har hänt som motiverar detta?

För det första har makroekonomiska data kommit in lite bättre än väntat, både i Europa och i USA. Det så kallade "överraskningsindex" som mäter avvikelserna mellan marknadens förväntningar och faktiska utfall visar på fler positiva än negativa överraskningar för första gången sedan september 2018. Även om det till stor del beror på att förväntningarna på tillväxten dämpats är det ändå en viss lättnad för placerarna.

För det andra har tonen i handelssamtalen mellan USA och Kina förbättrats något jämfört med iskylan i augusti. President Trump öppnar nu dörren för att göra ett "partiellt avtal", och hans kinesiska motpart svarar med att öka inköpen av amerikanska jordbruksprodukter. Månne nästa års presidentval i USA och det kinesiska kommunistpartiets 100-årsjubileum börjar göra sig påminda?

Notabelt är att Trumps ton mjuknade betydligt efter de senaste opinionsmätningarna.

För det tredje lyckades Mario Draghi i sin avskedsföreställning som ECB-chef att göra marknadens aktörer nöjda. Det som krävdes var en räntesänkning på 0,1 procent, ett skydd för bankernas lönsamhet i form av möjlighet till specialinlåning hos ECB till bättre ränta samt tillgångsköp på 20 miljarder euro per månad under "så lång tid som behövs". Avkastningskurvan (skillnaden mellan korta och långa räntor) blev mindre negativ, vilket normalt är positivt både för banker och konjunkturkänsliga bolag.

Sammantaget flera små nyheter och datapunkter som i kombination med en i utgångsläget låg värdering har medfört en rejäl rekyl uppåt under september. För det är fortfarande för tidigt att tala om en ny trend; vi behöver fler tecken på en bättre konjunktur, en ännu brantare avkastningskurva och ökat förtroende för vinstförväntningarna för 2020 innan vi kan känna oss trygga. Men om det skulle inträffa under hösten finns det utrymme för fortsatt uppgångar – vår modell pekar på en kurspotential på 10–15 procent för Helsingforsbörsen på ett års sikt. Inte så tokigt jämfört med dagens räntenivåer som är nära – eller till och med under – noll.

Stora Enso var en av veckans vinnare och bäst av skogsbolagen med en uppgång på 7 procent för veckan.

Sedan svenska Billerud Korsnäs aviserade sin försäljning av skogstillgångar till en pensionsfond (och vi därmed fick en indikation på värdet av Stora Ensos innehav) har aktien stigit med cirka 20 procent. Nästa vecka har bolaget sin årliga investerardag. Frågan är om den ger bränsle för ytterligare uppgångar, eller om vi får uppleva ännu en snabb scenförändring?

Lars Söderfjell är aktiechef på Ålandsbanken

Lars Söderfjell