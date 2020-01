Bra form i skidspåret – skyttet fällde Mäkäräinen igen

Det stående skyttet blev Kaisa Mäkäräinens fall i Pokljuka.

Kaisa Mäkäräinen slutade tolva i masstarten i Pokljuka. Hon låg uppe i täten efter att ha klarat sig utan bommar i det liggande skyttet. Men två bommar i det första stående skyttet grusade hennes segerchanser – och ytterligare två bommar i det andra stående skyttet fällde henne till slut till tolva.

– Kul att det liggande skyttet fungerade igen. Benen darrade igen i det stående skyttet, säger Mäkäräinen.

Sveriges Hanna Öberg tog segern före Italiens Lisa Vittozzi och Frankrikes Anais Bescond. Mäkäräinen var i mål 1,5 minuter bakom Öberg.

Mäkäräinen var dock snabbast i skidspåret. En klen tröst i sig, men hon har varit i bra form under de senaste veckorna, frånsett en förkylning efter Oberhof. Skyttet har bara inte fungerat, frånsett i Oberhof, då Mäkäräinen tog säsongens enda seger hittills.

– Jag hade säkert hoppats på mera under de här två månaderna. Konkurrensen är hård och en medelmåttig prestation räcker inte till tätplaceringarna. Det krävs en fullträff och jag har inte haft många av dem.

Mari Eder var 23:a. Hon bommade också fyra gånger, två gånger i liggande skytte och två gånger i det sista stående skyttet.

– Fysiskt var det tungt. Skyttet var helt hyfsat. Slarvade lite med ett par skott och det hämnade sig. Det här är inte de placeringar jag är ute efter, men den här veckan var ett steg i rätt riktning, så det finns potential till en riktigt bra prestation, säger Eder.

Världscupen tar en paus före VM i Antholz, som kör i gång 13 februari. VM avgörs på 1 600 meters höjd, där Mäkäräinen förut har lyckats bra. Förra säsongen var hon tvåa i sprinten där.

skidskytte

POKLJUKA, Slovenien

Världscupen

herrar, 15 km, masstart

1) Quentin Fillon Maillet, Frankrike, 36.21,5 (1), 2) Benedikt Doll, Tyskland, +10,0 (1), 3) Johannes Thingnes Bø, Norge, +10,3 (2), 4) Vetle Sjaastad Christiansen, do, +10,6 (1), 5) Martin Fourcade, Frankrike, +10,8 (1), 6) Erlend Bjøntegaard, do, +21,4 (2), 7) Johannes Dale, do, +39,8 (2), 8) Simon Eder, Österrike, +42,8 (0), 9) Tarjei Bø, Norge, +43,5 (2), 10) Lukas Hofer, Italien, +1.

Damer, 12,5 km, masstart

1) Hanna Öberg, Sverige, 34.14,4 (1), 2) Lisa Vittozzi, Italien, +6,5 (0), 3) Anais Bescond, Frankrike, +27,6 (0), 4) Monika Hojnisz-Starega, Polen, +37,5 (1), 5) Justine Braisaz, Frankrike, +44,1 (3), 6) Marte Olsbu Røiseland, +48,4 (3), 7) Lisa Theresa Hauser, Österrike, +59,9 (1), 8) Ingrid Landmark Trandrevold, Norge, +1.09,0 (2), 9) Dorothea Wierer, Italien, +1.09,6 (3), 10) Marketa Davidova, Tjeckien, +1.22,5 (2)... , 12) Kaisa Mäkäräinen +1.35,8 (4),... 23) Mari Eder +2.37,9 (4)