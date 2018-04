Bra flax för Finnair – tillväxten fortsätter

Den snabba tillväxten fortsätter för Finnair som visar upp ett förbättrat jämförbart rörelseresultat för 14 kvartalet i rad.

3,9 miljoner euro visar resultatet efter att årets första kvartal är klart. Omsättningen ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår och slutade på drygt 635 miljoner. Också flygkilometrarna ökade med nästan 20 procent, samtidigt som passagerarkapaciteten ökade med 1,5 procentenheter till nästan 83 procent. Resultatet per aktie stannade på -0,01 euro.

Bolagets vd, Pekka Vauramo, skriver i börsmeddelandet att han är synnerligen nöjd med bolagets siffror.

– Vi lyckades få till ett lönsamt första kvartal och transporterade dessutom en rekordmängd, hela tre miljoner, passagerare. Speciellt stor har tillväxten varit på fritidsresor till Asien, men också frakt och andra resetjänster har ökat fint. Här ser vi också en tillväxtpotential, säger han.

Framtiden ser riktigt bra ut för flygbolaget då man förväntar sig en ökning av den internationella flygtrafiken under 2018. Speciellt hård lär konkurrensen bli på de europeiska turerna och på flygningarna till Asien och till Nordamerika. Finnair planerar en tillväxt på 15 procent under året, största delen under räkenskapsårets första hälft.

En stor utmaning under året har varit de stigande bränslekostnaderna, och under det gångna kvartalet också krävande väderförhållanden.

– Förutom tillväxt satsar vi också på kundupplevelsen. För att bli större och bättre tar vi in två nya plan tidigare än tänkt, vilket ger oss bra möjligheter att konkurrera på marknaden.