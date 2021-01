Botticellitavla såld för 76 miljoner euro

Den italienske renässanskonstnären Sandro Botticellis tavla "Porträtt av en ung man som håller en medaljong" har sålts på auktionshuset Sotheby's för drygt 92 miljoner dollar.

Summan är inte bara den högsta som någonsin har ropats ut på auktion för ett av Botticellis verk, det är också den högsta summan en tavla av "de gamla mästarna" har inbringat sedan Leonardo da Vinci's "Salvator mundi" såldes för 365 miljoner euro 2017.

Det är en hygglig värdeökning för tavlans tidigare ägare, en stiftelse som förvaltar den avlidne fastighetsmagnaten Sheldon Solows förmögenhet.

Solow köpte tavlan för 1,1 miljoner dollar 1982. Vinsten kan komma att användas till att finansiera ett museum avsett för hans omfattande konstsamling, skriver The New York Times.

Sotheby's har inte offentliggjort vem den vinnande budgivaren är.

"Porträtt av en ung man som håller en medaljong" anses ha skapats kring år 1480. Mannen som avbildas tros vara medlem av den inflytelserika familjen Medici.

– Det förekommer flitigt med spekulationer om den unge mannens identitet, men det är omöjligt att säkerställa vem han är, säger experten Keith Christiansen på Metropolitan Museum of Art till The New York Times.

– Men han är säkerligen del av en välbärgad familj eftersom det var de enda personerna som avbildades i porträtt.