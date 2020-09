Idrottshistorien är full av dåliga förlorare. Valtteri Bottas visade vad det betyder att vara en dålig vinnare då han firade sin seger i Sotji med att be folk att dra åt helvete.

Valtteri Bottas klev för en stund ut ur stallkamraten Lewis Hamiltons skugga då han körde hem segern i söndagens GP-lopp i Sotji.

Mercedes finländska förare har fått se sig distanserad och ifrånkörd av den snart sjufaldiga världsmästaren Hamilton. Britten är dessutom bara en seger från att tangera Michael Schumachers rekord på 91 segrar som tysken satte i Kina 2006.

Bottas har fått finna sig i att axla rollen som den lojala andraföraren i stallet som får finna sig i att hjälpa Hamilton då det behövs. Bottas har dessutom kritiserats för att sakna lite av tävlingsinstinkten som krävs för att köra hem titeln.

Att Bottas inte varit helt nöjd med att ständigt spela andrafiol bakom Hamilton och få små gliringar från höger och vänster är lätt att förstå. Han har kört under enorm press då hans framtid i stallet stått på spel och han har inte alltid visat att han direkt varit värd förtroendet då kontraktsförlängningen undertecknats.

Då han körde över mållinjen som segrare i söndags valde han att lätta på frustrationen och pressen.

– Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som kritiserat mig. Till den detta berör: Fuck you, sade Bottas i teamradion efter segern.

Det är inte helt ovanligt att idrottare i stundens hetta visar sig vara dåliga förlorare.

Bottas visade att han är en dålig vinnare.

Igen.

Orden han använde – "To whom it may concern: Fuck you" – använde han också då han körde hem segern i Australiens GP 2019. Då ville han tysta sina kritiker med att knäppa till dem med den osmakliga kommentaren.

Bottas sade efter tävlingen i Sotji att kommentaren var riktad till hans belackare på sociala medier.

Det gör inte det hela bättre på något sätt. Som idrottare med stjärnstatus är det bättre att låta resultaten tala än att ge sig in i en dispyt med fanatiska idrottsfans och grälsjuka troll på sociala medier.

Segern i sig var ett svar åt kritikerna. Nu hällde Bottas bensin på kritikernas lågor. De kanske tystnade för stunden men de sitter och väntar på nästa tävling då Bottas är långsammare än Hamilton. Då kommer kritiken igen att vara mördande.

Som formel 1-förare är Bottas en förebild för många unga, en ambassadör för Finland och en man med en position där han når ut till miljontals människor.

Att i den situationen svära är i sig osmakligt och det ger en bild av en ouppfostrad och obildad person som har svårt att uttrycka sig. Att han dessutom gör det i en situation där han borde fira att han äntligen klarat av att besegra sin stallkamrat (också om det var med hjälp av Hamiltons dubbla tidsstraff) visar att han saknar både omdöme och förmåga att glädjas åt sina framgångar.

Men samtidigt är Bottas "fuck you"-kommentar inte så överraskande. I Singapores GP i fjol bar han en t-tröja med texten "To whom it may concern: Fuck you" på. I Österrikes GP i juli visade Bottas långfingret åt Antonio Giovinazzi då han körde om italienaren.

Bottas kändes som en fräsch fläkt på den finländska F1-himlen då han gjorde sitt intåg i motorsportens kungsklass.

Han var en välkommen kontrast till Kimi Räikkönen som främst profilerat sig som en tölp under sina år i F1. Där Iceman, som Räikkönen kallas, skapat sig en kylig, distanserad och privat image som i många fall balanserar på gränsen till det otrevliga och arroganta var Bottas helyllekillen som främst påminde om en svärmorsdröm.

Räikkönen har i en intervju berättat att han missade fotbollslegendaren Pelé i samband med en prisutdelning då han "satt på toan och bajsade". Hans "Lämna mig i fred, jag vet vad jag gör. Ni behöver inte påminna mig med tio sekunders mellanrum" är en klassiker som han hyllats för.

Då Bottas tog sin första GP-seger i april 2017 och blev den femte finländaren att få kliva högst upp på pallen var det en rörd och ödmjuk Bottas som gav sin första segerintervju.

– Det är sällan jag blir rörd men då Vårt land spelades och jag stod på pallen slog det mig rätt hårt. Jag har jobbat hårt för att kunna nå den här sortens resultat så det är klart det känns bra. Det här är min första seger och det tog över 80 lopp innan jag vann så det känns otroligt bra, sade Bottas till MTV.

Bottas passade också med ett leende på läpparna på att tacka sin fysiktränare, sina föräldrar, sin familj och sina kompisar mitt i segeryran.

Kontrasten till hur han betedde sig efter karriärens nionde seger två och ett halvt år senare kunde knappast vara större.

Hoppas Bottas inser att han som elitidrottare har ett visst ansvar.

Hoppas han förstår att be folk att dra åt helvete inte är förenligt med att vara en stjärna och en förebild.

Hoppas han inser att helyllekillen är betydligt bättre än den svärande tölpen.

Men skillnaden mellan att vara en stjärnidrottare och att vara en stjärna är hur man behandlar sin omgivning och hur man agerar och beter sig.

En riktig stjärna höjer sina medspelare och stallkamrater till nya nivåer och bidrar till att skapa en positiv atmosfär.

Det är så man glänser på riktigt.

Man glänser inte genom att i segerns stund be något att dra åt helvete.

Filip Saxén Sportchef