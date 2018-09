Bottas bättre i blåvit statistkamp

Kimi Räikkönen och Valtteri Bottas gick en kamp om det blåvita herraväldet i F1 i Singapores GP. Tyvärr gick finländarnas kamp långt efter suveräna ettan Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton körde hem segern i Singapore i överlägsen stil då säsongens 15:e deltävling avgjordes.

I en tävling som både saknade spänning och dramatik körde Kimi Räikkönen i mål som femma, en dryg sekund efter fyran Valtteri Bottas. I slutet av tävlingen försökte Ferrariföraren Räikkönen utmana Mercedes Bottas men utan nämnvärd framgång.

– Jag kom rätt nära honom några gånger då han såg ut att ha lite problem med sitt framdäck. Då det låste sig kom jag nära men mer än det hände aldrig, sade Räikkönen till C More efter loppet.

– Det hade krävts ett rätt stort misstag av honom för att jag hade lyckjas ta mig förbi.

Räikkönen var inte speciellt imponerad av det rätt trista loppet där de sex första bilarna kom i mål i samma ordning som de startade loppet.

– Det hände inte så mycket utan vi körde mest efter varandra, sade Räikkönen till C More.

Inte heller Bottas hade speciellt mycket positivt att säga om tävlingen.

– Jag hade väntat mig att det skulle hända något men det gjorde det aldrig. Säkerhetsbilen kom ut i ett så tidigt skede att ingen kunde utnyttja situationen och åka in på depån, sade han till C More.

Medan finländarna kämpade om den bästa placeringen utanför pallen kunde VM-ledande Hamilton utöka sitt försprång i tabellen då han tog en hur säker seger som helst. Hamilton tog hem segern knappt tio sekunder före Max Verstappen och hela 40 sekunder före största konkurrenten Sebastian CVettel.

Det betyder att Bottas stallkamrat Hamilton nu har ett försprång på hela 40 poäng till Räikkönens stallkamrat Vettel med sex lopp kvar av säsongen. Hamilton ser med andra ord ut att gå mot titeln om inte Ferrari och Vettel snabbt hittar på något för att utmana britten.

Nästa tävlings körs i Sotji om två veckor.