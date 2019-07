Bottas är medveten om hur man slår Hamilton

Valtteri Bottas kontrakt med Mercedes löper ut efter den pågående­ säsongen och finländaren kör för förnyat förtroende i varje lopp. Mer hänsyn till däcken och lämpliga förhållanden kan vara nyckeln till att slå stallkamraten Lewis Hamilton.

– I augusti kommer vi att ta beslutet om vi skall behålla Valtteri Bottas eller inte, säger Mercedes stallchef Toto Wolff.

Internt säger man att finländaren utan tvekan har förbättrat sig rejält i kvalet men inte alltid kunnat omsätta det i praktiken under loppen.

Resultat Tysklands GP, andra träningspasset: De tio bästa: 1. Charles Leclerc, Ferrari 1.13,449 2. Sebastian Vettel, Ferrari 1.13,573 3. Lewis Hamilton, Mercedes 1.13,595 4. Valtteri Bottas, Mercedes 1.14,111 5. Max Verstappen, Red Bull 1.14,133 6. Romain Grosjean, Haas 1.14,179 7. Lance Stroll, Racing Point 1.14,268 8. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo 1.14,458 9. Nico Hülkenberg, Renault 1.14,472 10. Sergio Pérez, Racing Point 1.14,518

Det är ingen hemlighet att valet för nästa års förare i det tyska stallet står mellan Bottas och Esteban Ocon. I bakgrunden lär också Max Verstappen lura. Nederländaren kan fortsätta med Red Bull om han vill men kan också hoppa av trots sitt giltiga kontrakt om inte vissa mål uppnås efter Ungerns GP om en vecka. Det ryktas att Verstappen måste vara minst trea, andra källor säger andra plats i VM-tabellen.

Wolff har hela tiden sagt att när man väljer förare gäller det inte bara för en säsong utan för flera.

– Det är en av de viktigaste detaljerna. Vi vill att han avslutar första delen av säsongen på en bra plats innan pausen och att han kör två bra lopp i Hockenheim och Budapest. Sedan kommer vi att fundera på laguppställningen för 2020 och framåt, förklarar Wolff om finländaren.

– Ibland har vi sett att team har dragit ut på tiden innan de bestämt sig. För oss handlar det inte enbart om att ta det rätta beslutet för nästa säsong, utan också långsiktigt och därför har vi kommit överens om att vi tar beslutet i augusti men det betyder inte att vi då kommer tala om vem som kör.

Österrikaren har också sagt att andra team är intresserade av franska Ocon om Mercedes inte skulle ge honom ett kontrakt. Men att det också innebär att man tappar kontrollen över honom.

I år är fransmannen reserv- och testförare och testar mycket i simulatorn. Wolff prisar Ocon och arbetet han gjort i bakgrunden – som till exempel att köra simulatorn under natten vid tävlingshelger. Det handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra.

– Om vi bestämmer oss för Bottas betyder det automatiskt att någon annan kommer att fortsätta att utveckla Ocon. Och det i sin tur betyder att vi tappar kontrollen över honom i ett par år.

– Det är konsekvenserna av beslutet.

För att säkra ett nytt kontrakt med Mercedes måste Bottas sköta sig ordentligt utanför banan och i loppen utmana stallkamraten Lewis Hamilton på allvar.

Det finns en sak som kan göra att Bottas lättare kan slå Hamilton: att sköta om däcken så att de inte slits så fort och mycket.

– Jag är medveten om det och det kommer jag också att göra. Vi ser detaljerna i de data som vi har. När Hamilton sköter om däcken bättre och har en viss fart under en lång stint syns det, analyserar Bottas.

Finländaren har bara ett mål den här helgen – att vinna sitt tredje GP på söndag i Hockenheim. Kanske skulle man kunna säga att han vill ha revansch för den mer eller mindre givna segern som han blev av med i England på grund av att säkerhetsbilen kom ut och gav Hamilton en gratis chans. Hamilton kunde nämligen byta däck utan att förlora sin ledning, som han fick när Bottas kom in till depån för tidigt.

– Trots den smällen har jag absolut inte förlorat min motivation.

Skillnaden mellan de två förarna är att även om Hamilton kör snabbt slits inte däcken så mycket medan Bottas blir alldeles för varma när bilen är inställd för loppet.

– Jag har arbetat hårt och i Silverstone såg man det. Jag har studerat hur Hamilton kör och tror att trycket i däcken kommer att bli avgörande.

Finländaren skulle absolut inte ha något emot om den tropiska värmen försvinner och Tyskland fick ett ordentligt skyfall i stället.

Det finns en chans för regn, inte under loppet på söndag, men under kvalet i morgon. Regn under loppet skulle vara första gången för i år. Svårigheten i det hela är att bilen ställs in utifrån vädret och ibland tvingas förarna och deras ingenjörer gissa.

Självklart har man dock förberett sig på alla eventualiteter genom att köra alla varianter i simulatorn. Vad som dock kan ställa till med lite bekymmer är att man under hela de två fria träningspassen på fredagen körde så kallade långa körningar och den information man fått kan man glömma helt och hållet om det är blött.

– Jag tror inte det skulle bli någon stor nackdel för mig, tippar Bottas om potentiellt regn.

– Jag kommer att ge allt och tänker inte så mycket på vad som har hänt, blickar han framåt.

Tidskvalet på banan i Hockenheim körs i morgon med start klockan 16 finsk tid.