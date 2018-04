Nådendal och ön Luonnonmaa blir värd för bostadsmässan 2022.

Det blev klart under torsdagen. Då man fattade beslutet om var mässan skall ordnas var det bland annat öns natursköna omgivning som avgjorde. Området ska representera ett ställe där människan är nöjd at bo, i närheten av både natur och stad. Till området är det omkring tre kilometer in till Nådendal och all service.