Bossa novans far João Gilberto är borta - "djup sorg"

Den brasilianske sångaren, gitarristen och tonsättaren João Gilberto har avlidit, 88 år gammal. Sonen, Marcelo Gilberto beskriver sin far som en kämpe.

Bossa nova-pionjären João Gilberto avled i Rio de Janeiro i går. Utan att kommentera dödsorsaken gör sonen ett inlägg på Facebook:

"Hans kamp var ädel och han försökte behålla sin värdighet" skriver Marcelo Gilberto.

Även musikerns svärdotter hyllar sin svärfar:

"Djup sorg. Allt han ville var att vara med oss och leka med sitt barnbarn".

João Gilberto föddes 1931 i Juazeiro i Brasilien och började spela gitarr redan i unga år. Från slutet av 1950-talet var han tillsammans med Antônio Carlos Jobim och hustrun Astrud Gilberto några av de ledande företrädarna för bossa novan. Musikstilen uppstod genom att man kombinerade samba och traditionella brasilianska rytmer med jazz.

En av João Gilberto tidiga låtar Bim bom anses av många vara den första bossa nova-låten. João Gilberto samarbetade ofta med amerikanska musiker, särskilt Stan Getz. Albumet Getz/Gilberto från 1963 blev hans stora internationella genombrott.

Bossa novan spreds snabbt utanför Brasilien och blev populär även i nordiska länder som Sverige. Ett exempel är låten Jag tycker inte om dej, som Lill Lindfors sjöng in 1965. I Finland spelade Laila Kinnunen in Ipaneman tyttö, som är en finsk version av Jobim och Vincius de Moraes internationella hit The Girl From Ipanema. Låten har sjungits i olika uppsättningar av Getz och João och Astrud Gilberto.

Finländska Carola har också spelat in Água de Beber, som är en låt av Jobim och de Moraes.