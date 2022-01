Börspriset på el plötsligt förmånligt

De senaste månaderna har många kunder febrilt försökt bli av med elavtal som baserar sig på börspriset på el.

Det stora privatekonomiska samtalsämnet kring årsskiftet har varit det skyhöga elpriset. De konsumenter som valt att betala enligt börspriset på el – som prissätts timme för timme – bävar för de räkningar som snart trillar in.

Men på torsdagen visar börselen sin andra sida. Allra billigast var det tidigt på morgonen, enligt Fingrids app klart under 2 cent per kilowattimme.

Under resten av dagen handlar det om ungefär 3 cent per kilowattimme, den dyraste timmen är mellan 18 och 19 då priset är 4,5 cent per kilowattimme. Till exempel i måndags kostade börselen tio gånger så mycket.

Orsakerna till prisvariationen hittas oftast i väder och vind. Det har blivit varmare och blåsigare.

De senaste åren har konsumenterna med rörliga elavtal kunnat spara en hel del, berättade Energiindustrin nyligen.

LÄS MER: Elpriset väntas vara högt till sommaren

Elbörsen är inte som en aktiebörs där utbud och efterfrågan styr priset i realtid. Köpare och säljare i Europa ger sina bud för nästa dag före klockan 13. Vid 15–16-tiden är priserna för nästa dag spikade.

De senaste dagarna har diskussionen om elpriset fått konkurrens av det stigande bensinpriset.

Den 98-oktaniga bensinen verkar ha spräckt 2-eurosgränsen på de flesta mackar och den 95-oktaniga ligger på torsdagen stadigt runt 1,9 euro litern i Helsingforstrakten.

Till exempel Ilta-Sanomat har frågat experter om prisstegringen väntas fortsätta, men några sådana tecken ser de inte. Det högre priset förklaras bland annat med att dollarn stärkts mot euron.

Råoljans prisutveckling kan man bland annat följa på Nestes sajt.