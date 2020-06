Helsingforsbörsen stiger igen efter torsdagens fall – men bara marginellt.

Helsingforsbörsen såg länge ut att återhämta torsdagens 3,8-procentiga ras under fredagen, men ett fall sent på eftermiddagen innebar att börsen stängde med ett plus på bara 0,63 procent.

Bland vinnarna finns bolag som Fiskars, Tietoevry, Sampo och SSAB, med uppgångar mellan 2 och 3 procent. I den andra ändan hittas Konecranes och Metsä Boards A- och B-aktier, vars kurser sjönk med nästan 3 respektive strax under 4 procent.

De ledande Europabörserna gick åt olika håll. FTSE100-index i London och CAC40-index i Paris steg båda 0,5 procent medan DAX-index i Frankfurt sjönk 0,2 procent.

På Wall Street återhämtar sig börserna efter torsdagens kollaps där en del storbanksaktier föll med över 10 procent och Dow Jones industriindex tappade 6,9 procent.

Nedgången kom sedan allt mer tyder på att covid-19-fallen ökar i många amerikanska delstater igen, bland annat i New Mexico, Utah, Arizona, Florida och Arkansas. Samtidigt bidrog dystra utsikter från USA:s centralbank Federal Reserve i veckan.