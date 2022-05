Kriget i Ukraina Boris Johnson ska tala i Kiev

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska under dagen tala via videolänk i det ukrainska parlamentet. Där väntas han presentera ett nytt militärt stödpaket till Ukraina värt 300 miljoner pund, motsvarande runt 3,7 miljarder kronor. Samtidigt väntas en ny evakuering av civila från Mariupol under morgonen.