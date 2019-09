Boris Johnson är inte vinnaren de konservativa hoppades på. Liksom sin föregångare Theresa May börjar också han slå rekord i misslyckanden i underhuset.

Han fick som han ville och blev premiärminister. Men sedan dess har inte mycket gått hans väg. På tisdagen förlorade Boris Johnson sin första omröstning i underhuset som premiärminister. Det har inte hänt sedan 1894. Han förlorade också sin majoritet. Nu lyckas han inte ens utlysa ett parlamentsval.

På onsdag kväll röstade underhuset mot hans förslag om att hålla ett parlamentsval i oktober. Oppositionen Labour röstade mot förslaget trots att partiet länge förberett sig för ett nytt val. Orsaken är att de anser att det är ännu viktigare att stoppa en avtalslös brexit. Först då Boris Johnson tvingats be EU om att skjuta upp utträdet till början av nästa år tänker partiet tillåta ett val.

Tidigare under dagen träffade Boris Johnson också det inflytelserika konservativa 1922-utskottet. Där sitter de konservativa brexitanhängarna som orsakade stora problem för Theresa May. För många av dem skulle Boris Johnson bli partiets räddning. Men under mötet fick den nya premiärministern hård kritik för att ha splittrat de konservativa.

Ilskan är stor över att Boris Johnson sparkat ut 21 konservativa tungviktare ur partiet eftersom de röstat mot honom. En av dem, Winston Churchills barnbarn Nicholas Soames, höll tillbaka tårarna under sitt sista tal efter en 37 år lång karriär i underhuset.

Johnsons första frågestund i parlamentet blev också en flopp. En videosnutt där Labourparlamentarikern Tanmanjeet Singh Dhesi kräver att Johnson ber om ursäkt för sina kränkande kommentarer om kvinnor i slöja får ett så stort genomslag på sociala medier att den börjar spridas av demokratiska politiker i USA.

Den tunga politiska journalisten Tim Shipman på The Sunday Times kallar det en av de mest anmärkningsvärda frågestunderna han någonsin sett. "Hatet mot Johnson är stort", skriver han och tillägger att premiärministern såg skakad ut.

Men Boris Johnson uppges räkna med att de flesta britter utanför Westminsterbubblan inte bryr sig om kritiken han utsatts för i underhuset. Där kan han ha fel. Under tisdagen följde över 1,5 miljoner britter med debatten i parlamentet.

Brittiska politiska journalister har länge spekulerat att Johnsons strategi hela tiden varit att tvinga fram ett parlamentsval. Och att han då skulle satsa på en kampanj där folkets vilja ställs mot eliten i Westminster. Just nu visar mätningarna att det är en taktik som kan ge honom en majoritet. Men det är långt ifrån säkert. Under veckan har över 100 000 personer registrerat sig för att rösta. De flesta av dem är unga vuxna – en grupp där majoriteten motsätter sig brexit.

Parlamentet röstade inte för en folkomröstning på onsdagen. Men det är möjligt att det gör det tidigt nästa vecka – då lagförslaget som ska stoppa en avtalslös brexit trätt i kraft. Först då britterna får rösta klarnar det om Boris Johnsons chansning lyckats. Men många konservativa parlamentariker börjar nu inse att han inte är den mästerstrateg de hoppats på.

Charlotta Buxton HBL:s medarbetare i London