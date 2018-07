Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson följer i brexitminister David Davis spår och avgår i protest mot premiärministerns brexitstrategi. Storbritannien står därmed inför en regeringskris.

"I eftermiddag godkände premiärministern utrikesminister Boris Johnsons avskedsansökan. Hans ersättare kommer att meddelas inom kort. Premiärministern tackar Boris för hans arbete", skriver Mays stab i ett uttalande enligt Reuters.

Beskedet kommer bara timmar efter det att Davis formellt lämnat regeringen.

Det var i söndags som David Davis lämnade in sin begäran om avsked, två dygn efter att kabinettet enats om en plan för hur Storbritanniens ekonomiska band med EU ska behållas efter landets utträde ur EU. May förordar en så kallad mjuk brexit, till skillnad från Davis.

– Han hoppades nog att det under veckan skulle finnas möjligheter att ändra i överenskommelsen, men under helgen förstod han att den möjligheten inte skulle finnas, säger Matt Cole, historiker och statsvetare vid University of Birmingham.

David Davis och Boris Johnsons avgångar försätter Storbritannien i en rejäl regeringskris och premiärminister Theresa May i en mycket svag position. Cole bedömer det dock som osannolikt att May kommer att avgå av egen maskin. Och för att kunna utmana May måste anhängarna av en så kallad hård brexit organisera sig mer effektivt än i dag.

David Davis säger dock till BBC att han fortsatt stöder May i hennes ledarskap och att han inte uppmuntrar andra att utmana henne.

Sent på måndagen ska premiärministern träffa parlamentsledamöter från det egna Torypartiet och mycket pekar på att det då kommer att hållas en partiintern omröstning om förtroendet för May.

Samtidigt kommer avgångskrav från annat håll. John McDonnell, Labourpartiets finanspolitiska talesperson, har twittrat krav på Mays avgång. Även Gerard Batten, ledare för det EU-fientliga populistpartiet Ukip, har krävt att premiärministern lämnar sin post, rapporterar tidningen the Guardian.

– Mycket kommer att hända under de kommande dagarna. Jag skulle bli förvånad om May inte blir utmanad i sitt ledarskap, säger Matt Cole.

David Davis har varit minister med ansvar för det brittiska EU-utträdet sedan 2016. Han har enligt uppgift hotat att sluta flera gånger tidigare, med hänvisning till Mays sätt att hantera frågan. Nattens avhopp var ändå oväntat. May tycktes under mötet i fredags ha övertygat de flesta, inklusive Davis, om att stödja hennes plan om att behålla ett nära handelssamarbete med EU.

Davis ersattes under måndagen av den 44-årige EU-skeptikern Dominic Raab, som fram tills nu varit bostadsminister. Han är en ihärdig brexitförespråkare, men har fördelen av att inte vara en högprofilerad medlem av kabinettet, konstaterar Matt Cole.

– Men om Raab klarar att stå emot kommande veckors troliga turbulens, det återstår att se.