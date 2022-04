Borgbacken bjuder på gröna hamburgare och nya spel – nöjesparken går mot en normal sommar

Röda och gröna hamburgare (bokstavligen), bubbelte, över 700 sommarjobb och några nya spel – så ser sommaren ut vid Borgbacken. Men det viktigaste är att nöjesparken nu får öppna i normal tid, strax före valborgsmässoafton, efter två exceptionella säsonger.

– Vi kan inte presentera några nya attraktioner i år, de två senaste somrarna med undantagsarrangemang ger inte möjlighet till nyanskaffningar. Men nu ser vi fram emot en normal sommar full med nöjen, lustfyllda upplevelser och smakliga delikatesser, säger Borgbackens evenemangschef Kiti Friman.

Den klassiska karusellen snurrar och spelar musik, Pelles hus har öppnat sina dörrar och kaffekopparna snurrar runt-runt intill huvudentrén. Nöjesparken gör sig redo för säsongstart och på fredagen öppnas portarna för besökare.

Borgbacken öppnar för sommarsäsongen på fredag 29 april klockan 15. Även i år lönar det sig att boka tid i förväg om man vill försäkra sig om att besöket lyckas en viss dag, speciellt om man kommer längre ifrån. Juli är den populäraste månaden med flest besökare. Det är fritt inträde till Borgbacken och sju attraktioner för mindre barn är gratis. En biljett som berättigar till ett åk i en attraktion kostar 10 euro. Med ett åkband som kostar 45 euro får man åka utan begränsningar hela dagen. Ett kvällsband kostar 35 euro och gäller för dagens tre sista timmar.

– Borgbacken har traditionellt öppnat lagom till valborg och vi är alla glada över att kunna återgå till den tidtabellen nu, efter att vi under de två senaste somrarna har tvingats öppna långt in på sommaren. Under det första veckoslutet firar vi Barnens valborg med program för hela familjen, säger Friman.

I stället för nya attraktioner har nöjesparken förberett sig med nyheter som både smakar och gör gott.

– Vi satsar allt mera på ansvarsfullt agerande; det syns bland annat i bättre sopsortering, gröna tak och vindenergi, men också i socialt ansvar, säger Satu Orismaa, som är chef för service- och ansvarsfullhet.

Nytt för i år är att man kan donera sina spelvinster till de sex föreningarna som grundade Stiftelsen Barnens Dag – bland annat Barnavårdsföreningen och Rädda Barnen – om man inte själv vill ha dem.

– Man kan också byta ut varuvinster mot ätbara vinstkuponger om man vill undvika att samla på sig grejer, tipsar Satu Orisma.

En annan nyhet är färgglada hamburgare. Det ser onekligen annorlunda ut med hamburgerbröd som är röda, gröna och orange, men vid närmare eftertanke matchar de den annars också mycket brokiga parken fint.

– Vårt bröd är inhemskt och lokalproducerat, det bakas i Tusby. De röda semlorna får sin färg delvis från rödbeta, medan det gröna och orange härstammar från livsmedelsfärg. I år kan vi också servera vegansk mjukglass. Bland dryckerna kan vi nämna bubbelte, en tebaserad dryck med fruktbollar i. Den var ungdomarnas favorit förra sommaren, säger servicechefen Niina Häkkinen som ansvarar för spel och delikatesser.

Borgbacken inleder sin 72:a nöjessäsong på fredagen och syftet är fortfarande detsamma som när parken grundades 1950 – att samla in medel till barnskyddet genom att driva en nöjespark som roar barn och deras familjer.

– Under de gångna 71 verksamhetsåren har Stiftelsen Barnens Dag samlat ihop motsvarande 120 miljoner euro till barn- och ungdomsvården, säger Satu Orismaa.

Borgbacken erbjuder inte bara en rolig dag bland karuseller och fartfyllda attraktioner för besökarna, den är också en stor arbetsgivare, speciellt för ungdomar.

– Det är många unga som haft sin första riktiga anställning på Borgbacken. Också i år har vi anställt 705 sommarjobbare och av dem är ungefär 50 minderåriga ungdomar som nu får pröva på sitt första jobb. Vi kallar dem nöjesmästare, säger personalchefen Elina Örthén.