Borgå och Vasa kammade hem segern i Stafettkarnevalens hejarklackstävling

Klassen årskurserna 1–6:

Vårberga skola, Borgå: Största glöden

Melodi: We will rock you

Vi har kommit hit idag

för att heja på vårt lag

Ta nu fram den största glöden

här på läktaren får ni stödet

Trots resultatet här idag är ni vårat superlag

Tack ska ni ha, de´ gjorde Vårkki bra

whooooo

Klassen årskurserna 7-9:

Borgaregatans skola, Vasa: Hör nu klacken vråla

Melodi: Diggiloo, diggiley

Bgs hejar på tills guldet vi fåår

När vi står här än i åår

Hör nu klacken vrååla, från platsen där vi står

Bgs ropar högst här i Vasa idaag

När vi ser våra löpar laag

Med retro style vi seegrar

På pallen ska vi ståå