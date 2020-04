Bomull för nerverna – fem feelgoodtips för påsken

Här följer några garanterat ångestfria avkopplingstips att titta eller lyssna på under påskhelgen. Så nära terapi det går att komma utan att ha videosamtal med psykologen.

Den är något av en doldis, Seinfeldskaparen Larry Davids komediserie, en långkörare nu aktuell med sin tionde säsong. Den som inte är bekant med detta har nöjet att beta av tio säsonger av besvärlig gubbhumor av yppersta sort. Larry Davids alter ego måste vara en av tv-historiens mest odrägliga personligheter, men ack så underhållande. Den tionde säsongen öppnar starkt med obetalbara Weinstein- och Trump-skämt (nej, han är inte rädd att skämta om eldfängda ämnen, som till exempel religion och etnicitet). Åttonde avsnittet är också en pärla där Jon Hamm från Mad Men är en skådespelare som hänger med Larry eftersom han ska spela en roll som påminner om honom.

Project Runway, realityserien där klädskapare tävlar i att göra kläder, är en av de bästa serierna som gjorts i genren. Serien har producerats i hela 18 säsonger, och en till har åtminstone varit påtänkt innan coronaviruset kom och ställde in även en hel del tv-produktioner. På Netflix har några säsonger av den här serien legat ute, men nu är det slut på det roliga när Netflix lanserat den egna modeskaparrealityn Next in Fashion. Lika lysande som originalet är det här inte – till exempel är serien helt inspelad i studiomiljö, medan deltagarna i PR ger sig ut på stan i New York – men det är gott nog och klädskaparprocessen är som alltid fascinerande att följa. Lika starka profiler som originalets Tim Gunn och slagkraftiga Michael Kors har serien inte heller, men bjuder också på inbjudna gästdomare och inte minst tävlande designer från hela världen. Programledare är modedesignern Tan France från Queer Eye (en annan underhållande Netflixreality för övrigt) och Alexa Chung, även hon designer. Plus för en verkligt begåvad vinnare.

Brittiskt format där par går på sin första dejt på en för ändamålet upprättad restaurang inför tv-kamerorna. Har gjorts i flera länder, bland annat i Finland och Sverige – i den finska versionen fungerar Jorma Uotinen som hovmästare. Väldigt underhållande att följa dessa möten och samtal på första dejten. Personerna har matchats av produktionsteamet och efter dejten ska de direkt ta ställning till om de vill fortsätta träffas. Det är ganska dålig statistik på den fronten, som det brukar vara när folk ska paras ihop på tv, och detta trots att man som tittare förstår exakt varför just dessa två har matchats med varandra. Men så enkelt är det ju sällan. En ganska snäll beteendestudie och paren är av alla de slag, inte bara de vackra och djärva som vanligtvis syns i sådana här program.

Har du ännu inte sett humorgruppen KAJ:s musikal som slog publikrekord på Wasa Teater så gör det nu på Yle Arenan. Och har du så varför inte se om den? Välskrivet, välsjunget, helt enkelt väldigt begåvat och underhållande. Om att tycka att det var bättre förr, isolera sig och bygga en mur omkring sig. Kanske får det en ytterligare dimension i dessa karantäntider? Textad till standardsvenska.

Sist ut en podd: Svenskfinlands populäraste podcast med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho har nått nya humoristiska och även rent terapeutiska höjder under coronakrisen. Lyssna på avsnitt som Domedagen och Måra åpå! – i sistnämnda gör pedersöriska blåställsarbetarna Murri & Backlund comeback. Det vankas också en helt suverän version av Muppet Shows Mahna Mahna. Kaffi tå!