Bolton hänger ut Trump i ny bok: Frågade om Finland är en del av Ryssland

USA:s tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton tar till pennan för att hugga den före detta arbetsgivaren, president Donald Trump, hårt i ryggen. Hugget, i bokform, är knappast dödligt. Men flera av avslöjandena är direkt pinsamma. Som att Trump bad Kina om jordbruksstöd för att vinna nästa val.

Vita huset försöker stoppa boken The Room Where it Happened: A White House Memoir, då den anses röra hemligstämplat material. Den ansedda dagstidningen The Washington Post och Wall Street Journal har dock fått läsa boken inför den planerade publiceringen den 23 juni.

Den av Trump sparkade nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton hävdar i den ännu icke publicerade boken att president Donald Trump bett Kinas ledare om hjälp för att bli omvald.

I ett möte mellan Kinas president Xi Jinping och Trump i juni 2019 i samband med G20-toppmötet ska Trump ha bett om kinesiskt stödköp av amerikanska sojabönor.

"Trump. . . tog upp det amerikanska presidentvalet, och hänvisade till Kinas ekonomiska möjlighet att påverka pågående valkampanjer, och vädjade om Xis hjälp för att kunna vinna", skriver Bolton.

Regeringen i USA har stämt Bolton i ett försök att stoppa boken om hans tid i Vita huset. Enligt stämningsansökan har Vita husets säkerhetsråd kommit till slutsatsen att vissa stycken innehåller hemligstämplad information som riskerar att skada rikets säkerhet.

I memoarerna från Boltons tämligen korta tid i Vita huset tar Bolton upp flera dråpliga fall av möten mellan president Trump och andra världsledare.

Född i en arbetarklassfamilj i Maryland 1948. Tog sig till det ansedda universitetet Yale via stipendier och har en examen i juridik därifrån. Utsågs till FN-ambassadör av president George W Bush och jobbade som sådan 2005–2006. Men han godkändes aldrig av senaten som då kontrollerades av Demokraterna. Innan dess jobbade han bland annat på justitie- och utrikesdepartementen under de republikanska presidenterna George H W Bush och Ronald Reagan. Har även arbetat på några av Washington DC:s mer kända advokatbyråer samt som senior analytiker på den konservativa tankesmedjan American Enterprise Institute. Hans karaktäristiska gråa mustasch är välkänd från den konservativa tv-kanalen Fox News, där han har kommenterat utrikespolitik. Ett av den tidigare FN-ambassadörens mer välkända uttalanden är att han anser att det inte skulle göra någon skillnad om den 38 våningar höga FN-skrapan i New York blev tio våningar kortare Tillträdde som nationell säkerhetsrådgivare i Trumpregeringen i mars 2018. Fick sparken av Trump i september 2019.

Vid Trumps möte med Storbritanniens dåvarande premiärminister Theresa May 2018, undrar Trump förvånat om Storbritannien är en kärnvapenmakt. Bolton skriver med förtvivlan om hur han ser att den ryske presidenten Vladimir Putin helt lyckades få Trump på sin sida, och mot de egna underrättelsetjänsterna, vid ett toppmöte i Helsingfors.

Apropå Finland, så berättar John Bolton hur Trump frågade Vita husets stabschef John Kelly om Finland var en del av Ryssland.

Publiceringen av utdrag ur den sparkade säkerhetsrådgivarens memoarer visar att på det urskillningslösa och hämndlystna klimat som råder runt Vita huset, och då bland de mest konservativa av krafter.

Bolton har tidigare antytt att avslöjandena skulle kunna orsaka en ny riksrätt för Donald Trump, liksom den tidigare riksrätten om presidentens förhållningssätt gentemot Ukraina. Men det är osäkert om Boltons bok innehåller fakta av den sprängkraften, flera av de publicerade delarna i tidningsform påminner om hämndens blod blandat med varaktigt, och rätt äckligt bläck.

Och om John Bolton själv, som var en av USA:s mest kontroversiella och hökaktiga FN-ambassadörer under George W Bushs presidentskap, skriver Washington Post:

"Som en kontrast, så verkar Bolton värdera sig själv högt och erkänner få misstag", i sina memoarer.