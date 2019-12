Niskanen missnöjd med nionde plats

Iivo Niskanen hade inte en särskilt bra dag i världscupen i Lillehammer.

Iivo Niskanen tvingades nöja sig med nionde plats i 30 km skiathlon då världscupen fortsatte i Lillehammer. Rysslands Alexander Bolsjunov åkte hem med segern.

Niskanen låg väl framme i tätklungan under första 15 km, som skidades i klassisk stil. Han lyckades ta några poäng i mellanspurterna, tillsammans med världscupens etta Johannes Høsflot Klæbo. Men han kunde inte skapa några stora luckor.

Efter att ha bytt till fristil splittrades tätklungan, då Norges Hans Christer Holund ryckte ifrån och fick Bolsjunov och landsmannen Emil Iversen med sig. Niskanen låg uppe i gruppen bakom dem, men avståndet blev bara större.

Ingen kunde svara då Bolsjunov ryckte i den sista uppförsbacken. Bakom tättrion kom Klæbo först i mål. Niskanen blev till slut nia.

– Det var ingen fullträff. Jag var inte riktigt på hugget, inte så där avslappnad. Av någon anledning var min klassiska stil inte heller lika bra som förra helgen och jag kunde inte riktigt dra som jag hade hoppats, säger Niskanen.

– Holund slog till på ett överraskande ställe och trion kunde rymma iväg. Efter det körde vi med ganska lugn fart, det var ingen som riktigt försökte förrän i slutet. Jag hade helt bra med krafter i den sista uppförsbacken, men energin och krafterna tog ändå slut.

I världscupens inledning i Ruka var Niskanen etta i klassiska 15 km och trea i 15 km fristil med jaktstart. Efter förra helgen ledde han distanscupen. Efter Lillehammer ligger han fyra i den totala världscupen och femma i distanscupen.

Världscupen, Lillehammer

herrar, skiathlon, 15 km (k)+15 km (f)

1) Alexander Bolsjunov, Ryssland, 1.17.42,4, 2) Hans Christer Holund, Norge, +2,2, 3) Emil Iversen, do, +7,9, 4) Johannes Høsflot Klæbo, do, +57,4, 5) Martin Johnsrud Sundby, do, +57,7, 6) Sjur Røthe, do, +58,8, 7) Jens Burman, Sverige, +59,4, 8) Denis Spitsov, Ryssland, +1.06,6, 9) Iivo Niskanen, Finland, +1.09,4, 10) Sergej Ustiugov, Ryssland, +1.42,9.

28) Perttu Hyvärinen +4.05,0, 35) Markus Vuorela +4.45,7, 36) Lari Lehtonen +4.46,7, 52) Lauri Lepistö +7.57,4

Världscupen e 5 av 40 deltävl

1) Klæbo 420 p, 2) Iversen 395, 3) Bolsjunov 326, 4) Niskanen 290, 5) Holund 276.