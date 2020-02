Bolsjunov överlägsen – magplask av Niskanen

Alexander Bolsjunov var överlägsen i herrarnas långlopp i norska Meråker.

Ryssen vann inte bara den fjärde etappen av Ski Tour utan tog dessutom över ledningen i sammandraget efter att ha gått om norrmannen Pål Golberg.

– De sista etapperna kommer att bli tuffa, så de sista dagarna blir spännande nu, säger Bolsjunov.

Det 34 kilometer långa loppet var inledningsvis en tät historia, men efter halva distansen började det spricka i tätklungan.

Den som var med och utmanade Bolsjunov längst var Sjur Røthe men det dröjde inte länge förrän norrmannen tvingades släppa.

Bolsjunov passerade mållinjen hela 51,7 sekunder före tvåan Johannes Høsflot Klæbo som vann en spurt mot landsmännen Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget och Finn Hågen Krogh. Iivo Niskanen hade inte en bra dag, utan skidade i mål på 19:e plats. Samtidigt förlorade han sina chanser till en bra placering i sammandraget i Ski Tour.

- Värdelös placering. Touren fortsätter. Pulsen steg bra, skidåkningen kändes helt bra, men resultatet var dåligt, säger Iivo Niskanen.

– Banprofilen var ganska lätt i fristil. Det blev stora tidsskillnader sedan i slutet närmare stadion.

MERÅKER, Norge

Världscupen, Ski Tour

herrar, 34 km (f), masstart

1) Alexander Bolsjunov, Ryssland, 1.19.34,9, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, +51,7, 3) Emil Iversen, do, +51,8, 4) Martin Løwstrøm Nyenget, do, +52,4, 5) Finn Hågen Krogh, do, +52,8, 6) Dario Cologna, Schweiz, +55,1, 7) Sjur Røthe, Norge, +55,2, 8) Roman Furger, Schweiz, +55,4, 9) Simen Hegstad Krüger, Norge, +55,5, 10) Andrej Melnitjenko, Ryssland, +57,6...,m 19. Iivo Niskanen Finland +1.50,7..., 49) Lari Lehtonen Finland +5.29,0..., 50) Markus Vuorela Finland +5.29,3..., 68) Lauri Vuorinen Finland +7.58,7.

Ski Tour, ställning e fyra av sex deltävl

1) Bolsjunov 2.26.16, 2) Pål Golberg, Norge, +1.05, 3) Røthe +1.06, 4) Nyenget +1.28, 5) Hans Christer Holund, Norge, +1.45.