På torsdagskvällen gick Bollförbundet ut med en uppmaning till distrikt och föreningar i Finland: Ställ in alla matcher och träningar till slutet av mars för att hindra spridningen av det nya coronaviruset.

Nyheten kom genom ett pressmeddelande sent på torsdagskvällen.Beslutet kom efter att statsminister Sanna Marin under dagen sagt att man helst ska undvika "all kontakt under fritiden som inte är helt n...