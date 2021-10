Bokmässan diskuterar ännu inte coronaintyg

Coronafallen ökar och Helsingfors bokmässa närmar sig. Krogarna, som har sitt eget restriktionssystem, har redan infört covidintyg. Men hur tänker man på Mässcentrum?

– Vi har full beredskap att införa coronapass om det blir så att restriktionerna också kommer att gälla sådana evenemang som bokmässan. Då tar vi upp saken till diskussion i vår utvecklingsgrupp, men just nu diskuteras coronapasset inte, säger Bokmässans informatör Teija Armanto.

– Men våra utrymmen är så stora att även om nya restriktioner införs för den här typens evenemang, till exempel att bara 50 procent av den normala publikmängden kan släppas in, så kan vi ordna en coronasäker bokmässa. Vi har breddat gångarna på mässgolvet och flyttat den stora scenen Senaatintori till en annan hall för att undvika all trängsel. Vår ventilation är också sådan att den hela tiden tar in frisk luft. Vi förutsätter att folk använder munskydd, och naturligtvis att folk är friska och symtomfria när de kommer på mässan.

Bokmässan ordnas i Helsingfors 28-31 oktober.

Tidigare år har förlagen i sina montrar bjudit på karameller, men hur blir det i år med fingrar i godisskålar och munskyddsslarv när man snaskar i sig karameller? På den konkretionsnivån har mässadministrationen inte gjort upp regler för utställarna, men man hoppas på att dessa ska ha tillräckligt med eget omdöme för att se problemet.