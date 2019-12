Boeings rymdkapsel tillbaka på marken

Efter ett misslyckat försök att nå den internationella rymdstationen (ISS) har företaget Boeings obemannade astronautkapsel landat i New Mexico i USA.

Enligt Boeing landade rymdkapseln i ökenområdet White Sands klockan 14.58 finsk tid. På bilder från USA:s rymdmyndighet Nasa ser man hur kapseln landade under ordnade former efter att ha bromsats in med hjälp av tre stora fallskärmar.

Kapseln sköts upp från Florida i fredags, men en ett fel i dess tidmätningssystem gjorde att den hamnade i fel omloppsbana och därmed inte kunde docka.

Både Boeing och Space X har kontrakt med Nasa om att inleda nya persontransporter till ISS. USA:s regering vill få fart på transporterna i egen regi igen, i stället för att vara beroende av ryska Sojuzraketer. De två företagen är nu inbegripna i en prestigekapplöpning för att hinna först.

Missödet kommer olägligt för Boeing, som hoppats på en pr-framgång efter krisen kring dess flygplansmodell 737 Max. Företaget har tvingats pausa produktionen av modellen efter två krascher.