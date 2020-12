Den "text" vars "lekfullhet" och "tvära kast" utmanar intellektet är inte begränsad till boken eller tidningen, hur härliga böcker och tidningar än kan vara

Till skillnad från det trycka ordet, skriver Torsten Fagerholm i sin ledare "Boken är inte död – den bara luktar lite konstigt" (HBL 1.12), är digital text "flytande, föremål för ständig mutation".

Var och en som har stiftat en närmare bekantskap med böcker och bokhistoria vet dock att detta inte stämmer. Böckers och texters öden är från början sannerligen "föremål för ständig mutation", med olika versioner, varianter och upplagor, så att man i vissa fall svårligen ens kan vara överens om att man läst samma bok, något som var på tapeten till exempel när Svenska litteratursällskapet gav ut Topelius Fältskärns berättelser för ett par år sedan; en roman som först publicerades som följetong i tidningen, sedan som komplett bok, därefter i diverse, ofta förkortade, ibland rentav missvisande, upplagor längs med 1900-talet. När böckerna digitaliseras kan det bli svårare att hålla kvar en förståelse för denna brokighet och föränderlighet, för böckernas och litteraturens skiftande historia.

Att Fagerholm tänker sig att ljudboken är en återgång till en muntlig kultur, och att den "textbaserade kulturen" kanske bara var en "Gutenbergsk parentes", är ännu mer orimligt. Ljudboken är snarare en underkategori till boken, i vår textbaserade kultur (den är ju en uppläsning av text). Litteraturvetaren och historikern Walter J. Ong talade om en "sekundär muntlighet" när han syftade på att muntligheten i tv och radio i själva verket bygger på skriftspråk och är en form av textkultur.

Textkultur är inte heller samma sak som boktryckarkonst, texten är långt äldre än den tryckta boken (kilskriften, den första skriften, är 5 000 år gammal, den tryckta boken 500), och den tryckta boken är inte samma som boken, kodex, som är cirka 1 900 år gammal (om man inte räknar med skriftrullar, som användes redan för 5 000 år sedan).

Den "text" vars "lekfullhet" och "tvära kast" utmanar intellektet är med andra ord inte begränsad till boken eller tidningen, hur härliga böcker och tidningar än kan vara, och "staccatokulturen" har varit med oss länge. "Snuttifiering" talade man gärna och mycket om på 1980-talet, och syftade då bland annat på tv och radio.

Däremot har Fagerholm en poäng när han talar om skogsbrand i informationslandskapet och att filtren är satta ur spel. Och något den digitala kulturen tycks bidra till är att vi blir uppslukade av nuet: "Present time is packed to bursting point; past time is evacuated", som den brittiske minnesforskaren Paul Connerton uttryckte sig.

Esbo

Svar Verba volant, scripta manent, sa den romerske senatorn Caius Titus. På svenska: "Ord flyger sin kos, vad som är skrivet förbliver". Webben skapar en ständigt föränderlig tillvaro, ett ofta passivt mottagande utan pausknapp. Som motvikt till denna uppskruvade, avtrubbande bulimi behövs meditation, privata oaser där man själv bestämmer tempot. Själv har jag en fäbless för det långsamma, skrivna ordet, kring vilket jag som läsare kan stanna upp, dröja, reflektera, anteckna – och återkomma senare. I synnerhet mångbottnade texter som vågar ställa krav på läsaren avslöjar nya dimensioner då man betraktar dem ur olika vinklar, som oljemålningar. Den snabbspolande digitala världen riskerar däremot minnesförlust. Därför ger boken och tidningen en behaglig känsla av beständighet.

ledarskribent, lyssnare och läsare, HBL