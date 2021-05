Bob Dylan Bob Dylans fallstudier i vit makt

I dag tittar jag på ett Youtubeklipp från en demonstration 1963 i Washington, där en mycket ung Dylan framför Only a Pawn in Their Game, en sång om mordet på medborgarrättskämpen Medgar Evers. En äldre svart man i publiken tar av sig hatten, men många ser perplexa ut.